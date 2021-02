Scatta la fusione Alstom-Bombardier: fari puntati sull’Italia

Alstom, consegnato il 100 treno regionale POP a Trenitalia

Alstom in Italia

La società Alstom, con circa 3.300 occupati in Europa e quasi 3mila in Italia rappresenta per numero e importanza dei progetti realizzati oltreché per contenuto tecnologico, una delle principali realtà industriali italiane nel settore ferroviario ed è un'azienda riconosciuta come leader nel mercato italiano e mondiale, con solide radici nella storia industriale italiana.

Produce treni da 160 anni, sistemi di trazione da 60 anni, sistemi di segnalamento da 90 anni e conta, a oggi, 8 siti, 31 depositi su tutto il territorio nazionale e due centri particolarmente strategici: Savigliano (Cuneo) per i treni Pendolino ad alta velocità, basati sulla tecnologia tilting e per i treni regionali, e Bologna per il segnalamento ferroviario e i sistemi di trazione. Un altro stabilimento strategico di Alstom in italia è quello di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

Savigliano in particolare è diventato un asset chiave del gruppo a livello globale, rappresentando uno dei più importanti centri di progettazione e produzione 4.0 dell'industria ferroviaria europea.Negli ultimi 20 anni a Saviglianosono stati prodotti circa 200 treni ad alta velocità e oltre 600 treni regionali.

In Italia il principale concorrente di Alstom è la giapponese Hitachi Rail, ex Ansaldobreda. Hitachi, tra l’altro, è partner di Bombardier Transportation nella progettazione e fabbricazione del Frecciarossa, il convoglio di punta di Trenitalia (Gruppo Fs), mentre Alstom è il fornitore del concorrente Italo.

Tuttavia Alstom non dovrebbe ottenere la proprietà intellettuale del progetto perché, su indicazione dell'Antitrust europeo, il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale a Hitachi è stato confermato.