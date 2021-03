Scatta l'Ipo della controllata Drs, prosegue il rally di Leonardo

2' di lettura

Ancora una seduta positiva per Leonardo - Finmeccanica in scia all'Ipo, scattata lunedì 15 marzo, della controllata Usa Drs a Wall Street. Il titolo è tra i migliori dell'FTSE MIB a un soffio da quota 8 euro: sostanzialmente il doppio rispetto a fine ottobre, quando era sceso a ridosso di 4 euro. Da quel momento l'azione ha cambiato marcia sia per i risultati brillanti del quarto trimestre (e la conseguente conferma della guidance 2020) sia appunto per la quotazione di Drs, anticipata rispetto alla tabella di marcia fissata per giugno.

La forchetta di prezzo dell'Ipo, che porterà sul listino di Wall Street fino al 25% del capitale di Drs, è tra 20 e 22 dollari ed è previsto un incasso fino a 678 milioni di euro. L'offerta terminerà entro la fine del mese di marzo: il 24 un cda si riunirà per fissare le condizioni.

Secondo Equita la forchetta è pari a una capitalizzazione di mercato di 2,9-3,2 miliardi di dollari, nella «parte medio-bassa del range circolato su varie fonti di stampa degli ultimi mesi (da 3 a 3,5 miliardi)». Inoltre, aggiunge il broker, i multipli impliciti di Drs, utilizzando gli US Gaap, stimati per il 2021 sono un Ev/Ebitda di 11 volte e un Ev/Ebit di 16 volte (a sconto rispetto ai competitor Usa che trattano in media rispettivamente a 14 e 20 volte).

Equita sottolinea che, a parità di tutte le altre condizioni, la valutazione di Leonardo utilizzando il metodo della somma delle parti sale del 13% a circa 9,9 euro per azione ma «ritenendo che il mercato applicherà uno sconto holding, applicando la matrice che utilizziamo per lo sconto delle holding in rapporto al peso degli asset quotati, riteniamo corretto applicare uno sconto del 5%». Dunque il target price sale del 7% a 9,4 euro con raccomandazione buy.

Anche per Akros la notizia del collocamento è positiva anche se parzialmente scontata. La raccomandazione è buy con prezzo obiettivo a 9,5 euro.