Scatta il processo antitrust Fortnite contro Apple: «Avete un giardino murato»

5' di lettura

Uno scontro davvero “epico”, che qualcuno ha persino ribattezzato come una saga da “Trono di Spade” nell'hi-tech. Di sicuro il maggior processo antitrust nel tech americano in vent'anni. Non solo per il nome e la caratura dei duellanti scesi nell'arena d'un tribunale americano di Oakland in California: Epic Games che ha lanciato il guanto di sfida ad Apple accusandola di illecito monopolio. Ma perché la posta in gioco è, potenzialmente, molto alta: gli equilibri nell'economia digitale, a cominciare...