Scattano i realizzi su Interpump dopo i conti trimestrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite a Piazza Affari per Interpump Group. I titoli del gruppo, specializzato nella produzione di pompe a pistoni professionali ad alta pressione, mettono a segno la peggiore performance del FTSE MIB, con un minimo toccato a 63,8 euro. Interpump risente dei realizzi, visto che veniva da un periodo in cui aveva conosciuto costanti rialzi per arrivare a toccare i massimi storici e rispetto a un anno fa registra un progresso di oltre l'85 per cento.

Risultati trimestrali in crescita

Interpump ha pubblicato ieri a mercati aperti i risultati dei primi 9 mesi del 2021 e ha chiuso la seduta in calo dello 0,89 per cento. Nel periodo, il gruppo ha visto salire l'utile netto consolidato a 178,4 milioni di euro dai 103 milioni di un anno fa. I ricavi sono saliti a 1.154,6 milioni dai 954,2 milioni dei primi nove mesi del 2020. Per quanto riguarda il solo terzo trimestre, le vendite sono state pari a 373,5 milioni (da 314,7) mentre l'utile netto si è attestato a 50,1 milioni dai 39,5 milioni del terzo trimestre 2020. «Il terzo trimestre 2021 conferma risultati straordinari di Interpump Group con valori di assoluta eccellenza per crescita e redditività. Prosegue inoltre il nostro impegno nella attuazione dei temi di sostenibilità in coerenza con le linee di sviluppo strategico del Gruppo», ha dichiarato il presidente Fulvio Montipò.

Equita abbassa giudizio a "hold"

Gli analisti di Equita hanno giudicato i conti del terzo trimestre «in linea» e hanno aggiunto che il gruppo ha «prospettive solide», tuttavia non le considerano «sufficienti per trovare nuovo upside». Alla luce di queste considerazioni e del fatto che il titolo è salito molto, «prezzando correttamente» le prospettive per il 2022, la raccomandazione sul titolo è stata abbassata a "hold" e di conseguenza è stato azzerato il peso di Interpump nel portafoglio principale. Il prezzo obiettivo, invece, è stato alzato a 67 euro da 60 euro, per possibili M&A da parte del gruppo.