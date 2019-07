Scattano le vendite su Ferragamo dopo i conti, deludono i margini Deludono i margini sotto le attese nel trimestre e l'outlook, con giugno e luglio in rallentamento. Il management ha confermato l'outlook per l'intero anno di Chiara Di Cristofaro

2' di lettura

Pioggia di vendite su Salvatore Ferragamo, dopo i dati diffusi ieri a Borsa chiusa. Il titolo ha aperto netto calo, poi è scivolato fino a -6,88% ed è stato fermato in volatilità per poi rientrare e scambiare in calo del 6% a 19,36 euro, sui livelli di inizio giugno, in un mercato piatto. Secondo gli analisti sul titolo pesa la delusione per i margini sotto le attese e l'outlook che, anche se invariato, appare meno convincente con giugno e luglio che hanno mostrato segnali di rallentamento.

I ricavi totali del secondo trimestre, spiegano da Equita, sono stati di 387 mln di euro (705 milioni nei primi sei mesi dell'anno) contro attese di 385, ma l'ebitda è risultato di 85,2 mln contro attese di 88,7 e l'utile netto di 46,8 mln contro attese di 50,1 mln. Il management ha confermato le guidance precedenti, «tuttavia l`outlook sul retail è apparso meno supportive, con rallentamento a giugno e ulteriormente a luglio, legato in parte a Hong Kong/Taiwan/Macao», sottolineano gli esperti di Equita.

«Abbiamo confermato la top line per l'intero anno e limato l`Ebitda del 2% a 219 mln, anche se l`impatto è invece +2% sull`Ebitda 2021 ipotizzando il recupero degli affitti attivi e con pieno impatto del forex (assorbito dall`hedging nel breve)». Equita ha migliorato il target del 3% a 18,5 euro per azione (il titolo scambia a 19,36 al momento) con giudizio hold. «Il nuovo management sta perseguendo una strategia corretta con forte focus sull`execution - dice Equita - tuttavia il minimo miglioramento sequenziale nel secondo trimestre e il rallentamento di giugno/luglio confermano che il percorso è ancora all`inizio».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)