Scatto di Acciona, cda esamina Ipo attività rinnovabili Il progetto era emerso anche in passato ma poi non si era realizzato. In questa fase di grande fermento per il settore delle rinnovabili, torna di attualità di Flavia Carletti

(luigi giordano - stock.adobe.com)

Scatto di Acciona alla Borsa di Madrid, sull'ipotesi di quotazione delle attività nelle rinnovabili. I titoli del gruppo che opera nei settori dell'ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture balzano di oltre otto punti percentuali, con un massimo toccato a 137 euro, quando l'Ibex35 si muove poco sopra la parità. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, in una comunicazione inviata alla Cnmv, l'autorità iberica sulla Borsa, la società ha indicato che il consiglio di oggi della società esaminerà il progetto di quotazione della controllata Corporacion Acciona Energias Renovables.

Il progetto era emerso anche in passato ma poi non si era realizzato. In questa fase di grande fermento per il settore delle rinnovabili, anche alla luce dei piani di ripresa economica per superare l'emergenza Covid, sarebbe stato tirato fuori dai cassetti per essere nuovamente valutato. Ulteriori informazioni in merito verranno fornite al mercato dopo il cda che si riunisce oggi per approvare i risultati 2020 che saranno presentati domani mattina alla comunità finanziaria.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)