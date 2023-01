Scatto in avanti di Bper, è tra i titoli preferiti di Mediobanca per il 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Banca Pop Er a Piazza Affari, dove i titoli dell'istituto modenese sono arrivati a guadagnare quasi tre punti. In una giornata in cui l'intero comparto rimarrà sotto i riflettori con l'avvio della stagione delle trimestrali dei colossi Usa, le quotazioni beneficiano del giudizio degli analisti di Mediobanca, che hanno alzato la raccomandazione a "overweight" e inserito il titolo tra i "top picks" per il 2023. La view positiva sul comparto, spiegano gli esperti, «deriva dalla convinzione che i benefici dell'aumento dei tassi prevarranno sul peggioramento della qualità degli asset e da rendimenti circa doppi rispetto al mercato».

In questo contesto, la preferenza si sposta su titoli che trattano a multipli bassi, pari a circa la metà del patrimonio tangibile, rispetto a quelli meglio valutati (per questo motivo Piazzetta Cuccia ha tagliato il giudizio su Intesa Sanpaolo a "underweight"). Il titolo preferito resta così Unicredit , con Bper e Banco Bpm che completano la pattuglia dei titoli da preferire. Per quanto riguarda Banco Bpm, il ceo di Agos, Francois Edouard Drion, si è detto soddisfatto della partnership (la jv è controllata al 61% dal Credit Agricole, mentre Banco Bpm ha il 39%), definendola un'alleanza win win e parlando di possibilità di crescita anche grazie al recente accordo sulla bancassicurazione tra i due istituti.