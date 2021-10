Scatto di Banco Sabadell, Co-operative Bank conferma interesse per Tsb

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il Banco de Sabadell si distingue alla Borsa di Madrid (dove l'IBEX 35 è in aumento più contenuto) con un rialzo oltre tre punti, dopo che la britannica Co-operative Bank ha confermato di avere espresso interesse per l’acquisto di Tsb, la problematica controllata Oltre Manica del gruppo spagnolo. Il titolo del Banco attorno alle 12 segna un progresso del 4,6% a 0,684 euro, mentre l’indice Ibex è in calo dello 0,1%. La Co-operativa Bank, nel confermare le indiscrezioni dei media circa il suo interesse per Tsb, ha anche precisato che al momento non sono in corso discussioni con il Banco Sabadell. Sabato, del resto, il gruppo spagnolo ha dichiarato che il suo cda ha respinto un’offerta di acquisto di Tsb da parte della Co-operative Bank, perché «non è una transazione che il gruppo vuole esaminare in questo momento».

Stando alle indiscrezioni l’offerta sarebbe stata superiore a 1 miliardo di sterline. Il Banco ha acquistato Tsb nel 2015 per 1,7 miliardi di sterline, ma la banca ha avuto problemi informatici nel 2018 che hanno fatto esplodere i costi causando ingenti perdite. Dopo avere chiuso il 2019 in utile, Tsb è tornata a in rosso lo scorso anno a causa dell’impatto del Covid. Recentemente i vertici del Sabadell hanno riconosciuto che l’acquisizione di Tsb è stata «strategicamente sbagliata». Il gruppo spagnolo ha dato a fine 2020 mandato a Goldman Sachs per vendere la controllata britannica. Il progetto è stato congelato dal nuovo ceo Cesar Gonzalez Bueno che vuole risanare Tsb, ma anche in mesi recenti il ceo ha indicato di essere aperto a una vendita. Tra l’altro le divergenze sulla valutazione di Tsb sono state tra le cause del fallimento dei colloqui tra Bbva e il Sabadell per una fusione lo scorso anno. Se andasse in porto la vendita alla Co-operative Bank, in Gran Bretagna verrebbe a crearsi un nuovo gruppo bancario con oltre 8 milioni di clienti.