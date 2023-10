Scatto di Bper dopo la «promozione» di Barclays

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni della Popolare dell'Emilia Romagna sono le migliori sul Ftse Mib grazie a un upgrade degli analisti di Barclays che guardano innanzi tutto alle prospettive dei margini di interesse in un contesto caratterizzato da tassi elevati per un lungo periodo di tempo. Banca Pop Er sale fino a 3,01 euro, sui massimi da inizio agosto, mentre si è progressivamente spenta la corsa di Banca Mps, anch'essa promossa da Barclays e inizialmente tra i migliori della seduta. Tre le ragioni per cui Barclays vede Bper tra i maggiori beneficiari di questo contesto di mercato e assegna al titolo una raccomandazione "overweight" con target a 4,30 euro: l'elevata sensibilità del suo margine di interesse ai movimenti dei tassi e la maggiore resilienza anche considerando l'aumento del beta dei depositi (cioè il trasferimento alla clientela dei tassi più elevati); il riassetto avvenuto con l'integrazione di attività ex Ubi e di Carige con ricadute in termini di sinergie di costo ma anche di business model che hanno portato ad esempio ad avere un maggior peso delle commissioni; i buffer di capitale che, se da una parte potrebbero far pensare a ulteriori operazioni di M&A, dall'altra possono lasciare spazio a sorprese nella remunerazione degli azionisti.

Su Mps Barclays ha alzato la raccomandazione a "overweight" con target a 3,40 euro sulla base di tre fattori: il migliore trend del margine di interesse, l'ampio buffer di capitale che dà flessibilità per una redistribuzione ai soci ma che è anche un fattore di appeal per gruppi interessati ad acquisire l'istituto senese, la possibilità di recuperare rapidamente i propri crediti fiscali con il migliorare della profittabilità. Chiaramente un fattore di rischio per Mps è la volontà dell'azionista di controllo, il Tesoro, di ridurre la partecipazione anche attraverso un collocamento di titoli sul mercato che porterebbe volatilità nel breve termine ma che, secondo Barclays, costituirebbe un fattore di chiarezza sul mercato finendo per essere un elemento di supporto al titolo e di incremento del flottante.