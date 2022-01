Scatto dell’industria a novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

In progresso rispetto al mese precedente, in crescita sostenuta nei confronti dello stesso mese 2020, tre punti oltre i livelli pre-pandemici.

Sono dati positivi quelli registrati dall’Istat per la produzione industriale di novembre, che vede una crescita diffusa per quasi tutti i settori, con valori oltre le previsioni degli analisti. Si stima infatti che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dell'1,9% rispetto a ottobre, portandosi così il 3,1% oltre i livelli di febbraio 2020, preso a riferimento come ultimo periodo pre-pandemico.

Nella media del trimestre settembre-novembre il livello della produzione cresce dello 0,6% rispetto al trimestre precedente.L'indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie, con variazioni positive per l'energia (+4,6%), i beni strumentali (+2,0%), i beni di consumo (+1,7%) e i beni intermedi (+0,8%).

Corretto per gli effetti di calendario, a novembre 2021 l'indice complessivo aumenta in termini tendenziali del 6,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a novembre 2020). Si tratta del terzo aumento consecutivo, con dati in accelerazione rispetto ai due precedenti.,

Incrementi tendenziali rilevanti caratterizzano l'energia (+12,4%) e i beni di consumo (+9,4%); più contenuta è la crescita per i beni intermedi (+4,3%) e i beni strumentali (+3,8%).