Scatto a Piazza Affari di Neosperience che "blinda" controllo su due società Dopo l'ok all'aumento di capitale per l'acquisizione del 49% in House of K e il pagamento relativo a una quota del 45,9% della società Workup di Enrico Miele

(canjoena - stock.adobe.com)

Scatto a Piazza Affari di Neosperience che arriva a sfiorare un guadagno del 10% all’indomani dell’ok all’aumento di capitale finalizzato a chiudere due operazioni su altrettante società controllate: l’acquisizione di una partecipazione del 49% in House of K (di cui Neosperience deteneva già il 51%) e il pagamento relativo a una quota del 45,9% della società Workup.

Via libera cda ad aumento capitale da 1,45 milioni

Lo scorso 8 settembre, a mercati chiusi, il cda ha così ha deliberato di aumentare il capitale sociale per 23.550 euro (oltre il sovrapprezzo) mediante l’emissione di 235.500 azioni ordinarie. Il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo del sovrapprezzo, è stato determinato dal board in 6,15 euro. L’aumento di capitale è stato liberato mediante il conferimento in natura delle partecipazioni (per un controvalore complessivo di quasi 1,45 milioni di euro). L’obiettivo, spiega la società, è quello di «costituire il polo di riferimento nel panorama europeo delle soluzioni applicative dedicate alla digital customer experience».

Nel primo semestre 2020 ebitda +5,7%



Al 30 giugno 2020, Neosperience ha registrato ricavi consolidati pari a 7,1 milioni (+40,6% rispetto ai 5,1 milioni al 30 giugno 2019), grazie «all’acquisizione di numerosi nuovi clienti e al contributo delle società entrate a far parte del perimetro di consolidamento». L’ebitda si è attestato a 2,4 milioni, con un incremento del 5,7% rispetto all’analogo valore del 30 giugno 2019, con un’incidenza del 34,3% sui ricavi, in calo rispetto al 45% dell’analogo periodo del 2019. Il calo della marginalità, che permane comunque a livelli elevati, è conseguente in parte all’indirizzamento delle attività indotte dal Covid-19 nella seconda metà del semestre e alla minore redditività iniziale dei ricavi derivanti dalle nuove acquisizioni.

(Il Sole 24 Ore - Radiocor)