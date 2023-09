Popolare di Sondrio, Unipol potrebbe salire al 20%: titolo in rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Svetta la Banca Pop Sondr in Borsa e segna la performance migliore del listino. Il titolo è arrivato a guadagnare anche sette punti. Le azioni hanno preso spunto dalle indiscrezioni di stampa riportate da Repubblica secondo cui il gruppo Unipol avrebbe chiesto a inizio luglio alla Bce l'autorizzazione per salire al 20% del capitale della Sondrio, dove detiene una partecipazione del 9,5%: la risposta da parte di Francoforte dovrebbe arrivare entro fine settembr e.

Sulla vicenda il gruppo Unipol ha precisato di «aver avviato le attività propedeutiche all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza (italiane ed estere) al fine di valutare, tenuto conto delle condizioni di mercato e di contesto generale tempo per tempo in essere, possibili futuri incrementi della partecipazione detenuta in Banca Popolare di Sondrio». L'eventuale incremento della partecipazione «consentirebbe al Gruppo Unipol di consolidare la partnership industriale e societaria con Popolare di Sondrio nel comparto della bancassicurazione Vita e Danni (recentemente rinnovata per un periodo di cinque anni), rafforzandone l’impostazione in chiave strategica, aumentare la stabilità dell’assetto azionario del Gruppo Popolare di Sondrio per il positivo perseguimento dei propri obiettivi di piano industriale e stimolare l’evoluzione della banca secondo le migliori practice di mercato», ha aggiunto la società.

«La mossa si inquadra nella strategia del gruppo assicurativo di stringere rapporti sempre più stretti con le banche con cui esistono accordi di bancassicurazione di lungo periodo con l’obiettivo di essere un azionista stabile e rilevante con prerogative di governance nella banca - commentano gli analisti di Intermonte - probabile che l’operazione possa essere realizzata tramite UnipolSai che dispone di maggiore dotazione finanziaria rispetto alla holding». In Borsa UnipolSai sale dello 0,26% mentre Unipol è ferma a -0,04%. Tra UnipolSai e Popolare Sondrio c'è un accordo di bancassicurazione che è stato rinnovato nel dicembre 2022 e scade a fine 2028.