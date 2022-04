Scatto Saipem in Borsa: trimestre meglio delle attese e conferma guidance 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La trimestrale oltre le previsioni e la conferma della guidance sul 2022 annunciata un mese fa al mercato fa fare un balzo alle azioni Saipem arrivate a guadagnare il 10% circa (dopo essere entrate anche brevemente in asta di volatilità) e risultando le migliori del FTSE MIB. Il gruppo di attrezzature per l'industria petrolifera e del gas ha realizzato ricavi per 1,94 miliardi nel primo trimestre del 2022 (+20%) e migliorato l'ebitda a 132 milioni (+80%). Il risultato netto del periodo è ancora in perdita ma si riduce a 98 milioni rispetto ai 120 milioni del marzo 2021.

Risveglio del titolo ora focus su aumento di capitale



"Riteniamo che il set di risultati migliore delle attese e la conferma della guidance possano avere implicazioni positive per il titolo considerati gli avvenimenti degli ultimi mesi. Tuttavia l`aumento di capitale resta un `overhang` rilevante" è il commento degli analisti di Equita Sim che richiamano alla manovra finanziaria annunciata a fine marzo che prevede un aumento di capitale offerto in opzione ai soci da complessivi 2 miliardi di euro che dovrebbe portare la posizione finanziaria a -800 milioni a fine 2022. "La manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo prosegue in linea con le tempistiche pianificate", sottolinea la società che terrà il 17 maggio l'assemblea straordinaria per delibera la delega al cda finalizzata all'aumento di capitale. "I risultati mostrano un significativo miglioramento e sono coerenti con i target 2022" aggiunge Banca Akros ricordando che per l'esercizio in corso Saipem prevede di raggiungere un ebitda rettificato di circa 500 milioni.

Nel corso del primo trimestre del 2022, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 2,356 miliardi (1,594 miliardi nel primo trimestre del 2021). Il portafoglio ordini al 31 marzo 2022 ammonta cosi' a 22,179 miliardi di euro.