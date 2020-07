Scatto di Ubi Banca sul Ftse Mib dopo estensione di due giorni Opas Intesa

(IMAGOECONOMICA)

Con l'adesione di Car e Silchester offerta già vicina al 60%. L'estensione a giovedì 30 luglio del termine dell`offerta consente di acquistare ancora e solo per il 28 luglio i titoli Ubi e di poterli consegnare in offerta

2' di lettura

Ubi Banca dopo non aver fatto prezzo in avvio scatta al rialzo e arriva a guadagnare quasi nove punti, dopo che la Consob ha esteso di due giorni l'Opas di Intesa Sanpaolo. L'estensione a giovedì 30 luglio del termine dell`offerta consente di acquistare ancora e solo per il 28 luglio i titoli Ubi e di poterli consegnare in offerta. Occasione da non perdere per molti investitori, dato che con i cali di ieri (seduta in cui, in previsione della chiusura dell'opas originariamente prevista per oggi non è stato possibile acquistare titoli da consegnare all'offerta), il valore implicito dell'azione Ubi in base ai termini dell'opas (3,6317 euro) offriva un premio del 9,8% rispetto al prezzo di chiusura (3,308).

Inoltre, sul fronte delle adesioni all'Opas, intanto, il Car, patto di sindacato che riunisce alcuni grandi azionisti di Ubi Banca con il 19% del capitale, ha deciso di aderire. Una decisione importante, visto che la posizione iniziale era stata negativa, anche se i principali aderenti al Car, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con il suo 6% alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia con il suo 5% a Cattolica con l'1%, avevano già deciso autonomamente di aderire. Inoltre, secondo indiscrezioni anche il fondo Silchester avrebbe aderito all'offerta con la sua quota dell'8,5%. In questo modo, dato che le adesioni ufficiali ieri sera erano al 43,48%, l'opas dovrebbe perlomeno già essere vicina al 60% del capitale.

La decisione di prolungare l'offerta di due giorni è stata presa da Consob per «garantire il corretto svolgimento dell`offerta e tutelare gli investitori» rimediando, con questa decisione, a un messaggio fornito da Ubi giudicato «per lo meno incompleto» riguardante il presunto valore teorico del titolo in base ai termini dell`offerta e al prezzo di mercato di Intesa Sanpaolo. Nel calcolo del prezzo teorico di equilibrio sul sito di Ubi non emerge che il prezzo stesso incorpora il «premio implicito dell`offerta», il 44,7% rispetto ai prezzi preannuncio, e che il prezzo teorico di equilibrio «non può costituire di per sé un`aspettativa del futuro andamento del titolo Ubi Banca anche successivamente alla chiusura dell`Offerta». I rilievi mossi da Consob, sottolineano gli analisti di Equita, «sanano un comportamento non corretto da parte di Ubi derivante da una comunicazione fuorviante che ha danneggiato l`offerta di Intesa Sanpaolo. Inoltre, si sommano alle comunicazioni di parte contrastanti coi dati fattuali addotte dal cda di Ubi per rifiutare l`offerta di Intesa Sanpaolo fra cui l`errata attribuzione delle sinergie che faranno capo ai soci Ubi, la sottostima del premio garantito da Intesa e l`approccio incoerente nella fairness opinion degli advisor di Ubi che hanno utilizzato il consensus di mercato per la valutazione di Intesa e le stime di piano (25% sopra consensus) per Ubi». Infine, i rilievi «confermano che, al termine dell`offerta, il titolo Ubi cesserà di incorporare i termini dell`offerta con un downside secondo noi maggiore del 40% ipotizzando il venir meno del premio (44,7%) e la convergenza ai multipli dei peers più diretti».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)