Scavolini rilancia sul retail: aperti 5 nuovi negozi in Italia La pandemia e le restrizioni non fermano la strategia dell’azienda marchigiana, che investe sullo sviluppo della rete distributiva, in Italia e all’estero

La mappa a colori dell’Italia non frena le strategie retail di Scavolini, che prosegue nello sviluppo della rete distributiva con l’apertura, nelle scorse settimane, di cinque nuovi punti vendita monomarca, dedicati a tutte le tipologie di prodotto realizzate dall’azienda marchigiana: cucine, living e bagni. Gli Scavolini Store, superano così quota 140, affiancandosi ai tradizionali punti vendita. Questi monomarca, caratterizzati da dimensioni più ampie, rispondono a nuovi concept di visual merchandising e fanno spazio a proposte diversificate per cucina, living e bagno.

Una scelta strategica precisa, spiega una nota dell’azienda, che fa dell’esperienza d’acquisto uno momento fondamentale per trasmettere al consumatore il valore del brand.

Le nuove aperture attraversano l’Italia da Nord a Sud: Napoli, con 280 mq di superficie nel Vomero, Voghera (Pavia), con 570 mq di spazio retail; Benevento (180 mq); Travagnacco (Udine), con 470 mq; e Ancona, con uno spazio di 575 mq.

L’operazione Scavolini Store rientra in una più ampia strategia distributiva che vede l’azienda impegnata anche oltre confine,con importanti e costanti investimenti per il consolidamento della rete commerciale estera, che attualmente conta oltre 300 punti vendita.