«Scelgo Bonaccini, ma sul lavoro ricette vecchie: serve un nuovo Statuto dei lavori»

Perché ha deciso di appoggiare Stefano Bonaccini e non Elly Schlein alle primarie di domenica, onorevole De Micheli?

Dopo essermi candidata ed essermi impegnata tanto nel congresso dei circoli ho ritenuto doveroso scegliere a titolo personale. Ci sono più assonanze tra le nostre idee e quelle di Bonaccini: sono per un partito strutturato e il suo documento congressuale è senz'altro più solido e concreto. E comunque darò il mio contributo a tutto il Pd, a cominciare dal lavoro che dobbiamo fare per rafforzare il partito al centro e nei territori. Il mio programma voleva valorizzare gli iscritti al partito e proprio per questo ho raccontato le mie idee a 70 circoli sparsi in tutta Italia. Già in questi giorno iscritti che non mi hanno sostenuto mi hanno chiesto un incontro sulla riforma del modello di partito.

Lei propone una valorizzazione degli iscritti mantenendo tuttavia le primarie aperte agli elettori. In che modo?

Occorre far contare di più gli iscritti e i militanti. La proposta è quella di primarie ponderate, dove il voto degli iscritti vale due per tutte le consultazioni su progetti locali o nazionali, per la selezione dei candidati al Parlamento (se la legge elettorale non sarà cambiata), mentre il voto dei simpatizzanti non iscritti – da raccogliere in un albo apposito – vale uno. La portata di questa proposta è chiara e duplice: da un lato coinvolgere tutti nel processo decisionale, garantendo anche agli elettori un percorso duraturo e continuativo di partecipazione fisica e digitale di appartenenza al partito, e dall'altro realizzare la missione dell'iscritto. Occorre poi battersi per la reintroduzione del finanziamento pubblico ai partiti. Abbiamo commesso un errore nel cancellarlo. E regolare nel segno della trasparenza la vita delle associazioni interne al Pd, ossia le “correnti”: con un numero minino di iscritti al Pd e all'associazione un versamento annuale di solidarietà e 10 giornate di formazione all'anno. Dare, non solo chiedere. Su questi temi credo ci sarà spazio di discussione nel Pd post primarie.

Tra i punti che più separano Bonaccini da Schlein c'è il ruolo dello Stato in economia: per Bonaccini, ad esempio, il lavoro precario va combattuto rendendo fiscalmente più conveniente quello stabile mentre per Schlein si deve intervenire per legge. Lei che cosa ne pensa?