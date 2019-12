Scelta libera tra registratore e procedura web

Dal primo gennaio 2020, i nuovi apparecchi con i quali tutti i contribuenti dovranno necessariamente familiarizzare, sono: il registratore telematico (in sostituzione degli “scontrini”), o in alternativa, la procedura web dell'Agenzia per l'emissione del documento commerciale (in sostituzione della ricevuta fiscale). La scelta è del tutto libera e non richiede nessuna opzione specifica.

In ogni caso, l'emissione della fattura immediata (elettronica) esonera il contribuente dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In altre parole sarà il contribuente a poter decidere se avvalersi/dotarsi dei nuovi strumenti telematici per la gestione dei corrispettivi, poiché quest'ultimo, alternativamente, potrebbe documentare tutti i propri ricavi fiscali con l'emissione della fattura elettronica per ogni singola operazione. È facile intuire che questa scelta sarà necessariamente veicolata dal numero di operazioni da certificare.