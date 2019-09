Scelte coraggiose per rafforzare la cyber security di Alessandro Profumo

Un recente documento dello European political strategy center sull’autonomia strategica nell’era digitale, sostiene che sono tre le dimensioni indispensabili per perseguirla: la dimensione industriale, quella operativa e quella politica - strettamente correlate tra di loro. In questo contesto, Leonardo - tra i principali attori europei nelle tecnologie, nei servizi e nell’innovazione per applicazioni di sicurezza - è certamente pronta a fare la sua parte. Tuttavia, l’industria non può collaborare in modo efficace o creare strumenti per gestire le nuove criticità se i meccanismi per la cooperazione non sono disponibili, o le priorità non definite.

Se l’Europa vuole essere all’avanguardia in questa sfida, non sarà sufficiente fornire strumenti e finanziamenti di ricerca e sviluppo, o realizzare politiche per far fronte alle esigenze di sicurezza. È necessario decidere ora le sue reali necessità in termini di autonomia strategica, guardando a un futuro fatto di tecnologie digitali e intelligenza artificiale e, conseguentemente, di nuovi modelli industriali e produttivi, nuovi servizi e nuovi benefici per i cittadini, che comporteranno una forte intrinseca vulnerabilità. La gestione di tale vulnerabilità non potrà essere delegata al singolo, sia esso cittadino o impresa.

È proprio di questi giorni il nuovo tentativo annunciato da Francia e Germania di creare insieme una infrastruttura “sovrana” di matrice europea, per gestire i dati in Europa, invece che in Usa o in Cina. Pur non rappresentando la prima iniziativa volta a ricostruire un’indipendenza digitale europea, è fondamentale - per avere successo - che tali attività vengano condivise in modo ampio.

Si deve prendere atto che nel mondo digitale ciò che guida sono i servizi, intesi come un insieme di diverse infrastrutture ed applicazioni. Non è un singolo asset a creare indipendenza o una singola applicazione a garantire sicurezza, ma solo la cooperazione e la sinergia tra i diversi stakeholder nazionali ed internazionali può abilitarle.

Horizon 2020, Pesco (Permanent structured cooperation), Edf (European development fund) e policy come Nis (Network and information systems) e Gdpr (General data protection regulation) sono alcuni degli strumenti europei che hanno promosso e rafforzato la collaborazione tra le diverse organizzazioni, con importanti risultati.