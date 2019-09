Scelte monetarie meno efficaci senza azioni di politica fiscale

Su tale redditività insufficiente pesa in primo luogo l’effetto dei tassi di interesse negativi che comprime il margine “caratteristico” delle banche commerciali (il margine di interesse o Nim), in secondo luogo la crescente regolamentazione (si pensi, tra i tanti, all’effetto dell’aumento dei costi di raccolta per effetto della necessità di costituire “cuscinetti” di passività che rispettino i requisiti - Mrel - imposti dalla direttiva sul recupero e risoluzione delle banche) e, infine, gli effetti della tecnologia che, da un lato, richiede ingenti investimenti e, dall’altro, apre la strada a nuovi competitori, poco regolati e che spesso godono di vantaggi fiscali. In questa ottica la misura sulla remunerazione dei depositi in Bce, lungi da essere un favore alle banche europee, appare la necessaria rimozione di una eccessiva e ingiusta penalizzazione non più sostenibile.

Come riconosciuto dal presidente Draghi, in Europa il principale canale di trasmissione della politica monetaria è rappresentato dal settore bancario ma perché questo sia in grado di svolgere tale funzione è fondamentale che sia in grado di produrre una redditività tale da mantenerne la solidità e la stabilità nel tempo. In questo senso anche la sottolineatura, contenuta nella citata lettera dell’Abi, affinché la trasmissione della politica monetaria non sia rallentata da un eccesso di rigidità normativa sull’erogazione del credito.

La liquidità depositata presso la Bce riflette anche la bassa domanda di investimenti causata dal forte clima di incertezza che appesantisce oggi le aspettative degli imprenditori in Europa e in Italia. Qui si inserisce il forte richiamo del presidente Draghi ai Governi dell’area euro, citato in chiusura nell’articolo di Minenna, affinché adottino politiche fiscali che amplifichino gli effetti della politica monetaria espansiva.

La riduzione dei surplus della bilancia commerciale attraverso politiche fiscali espansive da parte dei Paesi che hanno margini di bilancio e di attuazione di riforme strutturali che mettano su uno stabile sentiero di riduzione i Paesi con un eccesso di debito sono le principali e prioritarie leve per contrastare il rallentamento dell’economia e per evitare il concretizzarsi dei rischi di recessione in aumento e, conseguentemente, per consentire in tempi più rapidi il ritorno della politica monetaria su un sentiero di normalizzazione.

In conclusione, le pur utili misure di mitigazione degli effetti negativi delle politiche monetarie ultra espansive saranno di ben poco sollievo per il settore bancario europeo in assenza di decise azioni di politica fiscale da parte dei Governi perché nelle attuali condizioni gli effetti positivi della politica monetaria potrebbero essere sopravanzati dagli effetti negativi.