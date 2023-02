Scelte ponderate e valorizzazione delle risorse esistenti

C’è però anche una via breve: valorizzare le risorse esistenti. Si può –utilmente – attingere dall’ampio bacino dei giudici tributari “non togati”, mediante un reclutamento straordinario di 100/150 unità, per titoli (professionali, più adeguata anzianità di ruolo) e per verifica (semplificata, ad esempio come quella appena fatta per i giudici onorari di tribunale). In tal modo, prevedibilmente entro un anno, si può dotare la nuova magistratura tributaria di giudici già formati, non di “uditori giudiziari con funzioni”, come saranno i magistrati tributari assunti per concorso.

La dirigenza di questa nuova magistratura è una questione non risolta o almeno non risolta adeguatamente dalla legge 130. Si tratta peraltro evidentemente di un’esigenza operativa essenziale. Non si può aspettare il tempo lungo necessario (10-15 anni) affinché i magistrati tributari assunti per concorso siano pronti per i ruoli dirigenziali.

In questo lungo interregno, tale imprescindibile esigenza può essere soddisfatta – essenzialmente o almeno principalmente – con i giudici tributari togati optanti. Ed optandi: occorre tenere conto del turn over. Quindi la misura del transito di questi magistrati, in via di – veramente cogente – normazione primaria, va perciò limitata ai ruoli direttivi/ semidirettivi. Così, per un verso, la nuova magistratura tributaria avrebbe una solida spina dorsale di tempopienisti, per altro verso, si potrebbe “alleggerire” il peso di questa scelta normativa, senza renderla evanescente (come indubbiamente è ora), anche con disposizioni più precise e stringenti per la destinazione degli “optanti” e dei “cooptati” al grado di appello. In tal senso serve molto di più dell’avverbio prioritariamente utilizzato nella legge 130 e del tutto disatteso dal Cpgt. Così disponendo, oltre che vertebrare il nuovo corpus magistratuale, si può dargli più peso specifico nel grado che chiude “in revisione” il giudizio di merito e apre le porte a quello di legittimità.

Per tali fini è tuttavia necessario fare scelte ponderate sull’allocazione di queste, pregiate, ma limitate, risorse, secondo il principio di “buona amministrazione” ossia in base a un razionale disegno organizzativo generale. Ed è inevitabile in questa direzione tenere conto dei flussi territoriali degli affari e dei relativi valori di stock.

Quelli esposti –molto in breve – sono soltanto indirizzi generali per una, urgente, revisione della legge di riforma della giustizia tributaria. Chiaro che attuarli implica una produzione normativa tecnicamente raffinata e nient’affatto semplice. Peraltro chi dovrebbe agire in tal senso ha tutti i mezzi per farlo nel modo migliore. Il tempo c’è, anche se non è molto: a Bruxelles hanno il faro sempre acceso sull’attuazione del Pnrr. È dunque esclusivamente una questione di volontà politica. Vedremo se ci sarà.