Scelti i vincitori di Startcup Lombardia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I progetti vincitori della XX edizione di Startcup Lombardia sono Archygram, SIEve, GenoGra ed Enigma. La competizione, organizzata dalle Università e dagli Incubatori universitari lombardi e promossa da Regione Lombardia, con il coordinamento di PoliHub, premia un vincitore per le quattro diverse categorie: ICT & Services, CleanTech & Energy, Life Sciences & MedTech e Industrial Technologies, a cui va un contributo economico di 25 mila euro ciascuno per supportarne lo sviluppo. Il Premio Speciale Social Impact è andato a Rehabilia Technologies, il Premio Speciale Sostenibilità a FiberEUse Tech, mentre Cardio Computing ha ottenuto l’accesso al Premio Nazionale dell’Innovazione.

Guidesi: «Lombardia Casa delle Idee»

«Da sempre il nostro obiettivo è che chiunque abbia un’idea innovativa trovi in Lombardia le migliori condizioni per poterla sviluppare. Anche attraverso "Startcup" cerchiamo di sostenere e mettere a terra le idee vincenti trasformandole in indotto e possibilità di lavoro. Siamo la Regione leader per numero di startup innovative e vogliamo, non solo continuare a esserlo, ma aumentare il primato per continuare a essere la Casa delle Idee», ha commentato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. «Il ruolo delle università e del trasferimento tecnologico è fondamentale per le startup. Gli atenei hanno il compito di aumentare il deal flow e di portare il lavoro di ricerca sul mercato, dando la possibilità alle persone di mettersi in gioco», ha aggiunto il presidente di PoliHub, Andrea Sianesi, spiegando che «perché questo sia possibile è necessaria una combinazione di elementi: dall’accesso ai laboratori, all’acquisizione delle competenze di business fino, inevitabilmente, al reperimento delle risorse economiche. Qui è strategico il ruolo non solo delle università ma anche degli incubatori e di iniziative come "Startcup Lombardia" che consentono alle startup di diventare il driver dell’occupazione futura».

I quattro progetti premiati

Nel dettaglio, nella sezione ICT & Services è stata premiata Archygram, che automatizza il rilievo e la classificazione architettonica grazie a una piattaforma web basata su Intelligenza Artificiale; nella sezione CleanTech & Energy è stata scelta SIEve, che tratta le acque reflue sviluppando un materiale ecosostenibile ingegnerizzato sui principi dell’economia circolare usando il “Red Mud” come materia prima; nella sezione Life Sciences & MedTech è stata premiata GenoGra, che propone software innovativi per l’analisi genomica che raggiungono qualità, efficienza, e facilità di utilizzo senza precedenti; nella sezione Industrial Technologies è stata selezionata Enigma, che certifica l’autenticità di documenti o di prodotti tramite un codice fisico realizzato con molteplici inchiostri nanoingegnerizzati.

I Premi speciali

Per quanto riguarda i premi speciali, una novità del 2022, il Premio Speciale Social Impact è stato assegnato a Rehabilia Technologies (che sviluppa dispositivi robotici per una terapia domiciliare, riabilitativa disturbi neuromotori, coinvolgente e personalizzata) «per l’impatto positivo sulla società, le persone e le comunità» e il Premio Speciale Sostenibilità a FiberEUse Tech (che sviluppa un sistema di riciclo meccanico di materiali compositi in vetroresina tramite sistema cyber-fisico), «per l’impatto positivo ad ampio livello su temi ambientali, sociali ed economici». A entrambe queste startup sarà dato un contributo di 25 mila euro. Infine, al progetto Cardio Computing, nuovo standard per automatizzare e standardizzare il planning di procedure percutanee cardiovascolari, viene data la possibilità – insieme ai vincitori di categoria FiberEUse Tech – di accedere al Premio Nazionale dell’Innovazione, in programma a L’Aquila l’1 e 2 dicembre prossimi.