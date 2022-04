Scenari bellici e inflazione: la nuova primavera dell’oro

Nel 2021 anche la richiesta di lingotti a uso investimento è risultata in buona crescita (barre verdi), mentre i flussi di capitale speculativo sono rimasti grosso modo costanti, in calma apparente fino alle prime settimane del 2022 (barre viola). Il biennio pandemico conferma inoltre il ridimensionamento progressivo degli acquisti di oro da parte delle banche centrali dei Paesi emergenti (barre celesti), effettuati nella prospettiva di una strategia di lungo periodo di de-dollarizzazione.

Il ruolo dell’inflazione nel sostegno alla domanda di oro

Durante il 2021, l'inflazione è rimasta elevata a livello globale a causa di shock multipli all'offerta sui mercati dell'energia ed ha preso in contropiede le autorità monetarie, che si aspettavano una moderazione del fenomeno dopo un rapido aumento dovuto alla riapertura delle economie. Per via dell'alta inflazione e dei tassi di interesse a zero, i tassi reali nelle principali economie industrializzate sono diventati profondamente negativi, a livelli vicini a quelli sperimentati negli anni ‘70.

In questo contesto, è difficile proteggersi dall'erosione del potere di acquisto provocata dall'inflazione, senza investimenti finanziari a basso rischio capaci di offrire rendimenti positivi e senza meccanismi di indicizzazione di stipendi/salari. I tassi d'interesse reali negativi avvantaggiano chi detiene commodities reali e debiti a tasso fisso: i governi in primis che vedono il debito pubblico “sgonfiarsi”, i detentori di mutui ed ovviamente gli investitori in oro.

I rendimenti dei titoli del Tesoro Usa

Se si osservano i rendimenti degli US Treasuries (UST) al netto dell'inflazione, i motivi della corsa verso l'oro nel 2021 diventano più chiari (vedi Figura 3). Dai dati è possibile apprezzare una riduzione dei rendimenti reali degli UST di 190 punti base per i titoli a medio-lungo termine e di 100 per quelli a lunghissimo, fino ai minimi raggiunti ad inizio dicembre 2021.

I rendimenti diventano negativi a partire da aprile 2020, quando gli investitori hanno iniziato a vedere il proprio capitale eroso dall'inflazione (nonostante questa fosse in forte contrazione). Nel 2021 i rendimenti sono scesi ulteriormente sotto la soglia del -1% per i titoli con durata inferiore a 10 anni, anche per via di una ripresa dell'inflazione a cui non è corrisposto un aumento contestuale dei tassi di interesse. È evidente che, a parità di fattori, la crescita di questo costo-opportunità nella detenzione di titoli governativi ha favorito lo spostamento di nuovi flussi di liquidità verso l'oro, che è naturalmente protetto dal rischio di inflazione.