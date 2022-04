Scenari Immobiliari, il 30esimo forum dedicato a giovani e donne

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dedicato ai giovani e al futuro del real estate Scenari Immobiliari annuncia prossimo Forum, al suo 30esimo anniversario, dal titolo The future is now e che si terrà, come di consueto, a Santa Margherita Ligure, dal 16 al 18 settembre.

«Il futuro è ora – dice Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari –. Chi sarà protagonista del futuro già c’è. Il programma prevede una gande presenza di giovani, due terzi dei relatori saranno giovani e donne». Con l’occasione sono stati istituiti due premi per far conoscere dei giovani del settore, sotto 35 anni. I due premi sono stati promossi da Coima e Dea Capital real estate Sgr.

Il premio proposto da Manfredi Catella è dedicato a Paola Gianasso, indimenticata vice presidente di Scenari, premio per young manager. Il secondo premio è la visione nel real estate. Sarà premiato chi saprà dare una idea del mondo immobiliare del futuro.

I due bandi saranno presenti da subito sul sito di Scenari Immobiliari.

«Mi ricordo il primo Forum a Santa Margherita, quando avevo circa 20 anni» dice Manfredi Catella, ceo di Coima. Catella sottolinea la necessità di fare aziende che durano nel tempo, la sfida più ambiziosa e difficile. Altro tema, collegato, è il nostro Paese che non riesce a esprimere aziende italiane grandi, che possano competere a livello internazionale. «Una sfida che non può non ancorarsi al tema dei giovani» dice ancora Catella.

«La dimensione delle aziende e la visione del futuro deve dare spazio ai giovani – aggiunge Emanuele Caniggia –. Mondo e tecnologia vanno veloci e bisogna lasciare spazio alle nuove generazioni. Da qui nasce il premio sulla visione del futuro, una lezione conclude Caniggia – per capire meglio cosa accadrà».