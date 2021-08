«Scendere sott'acqua in apnea è un'esperienza di fusione totale con il mare»

3' di lettura

Per ben due anni Alessia Zecchini aveva chiesto ai suoi genitori di poter far apnea. Poi, ecco esaudire il desiderio e a 13 anni cominciare con le immersioni. E, anche se chiaramente era una predestinata, ha dovuto attendere di compierne 18 prima di poter gareggiare nelle massime categorie. Il resto è storia con record del mondo, vittorie mondiali ed europee nelle varie discipline di questo sport avventuroso e con la partnership di un marchio che con il mare ha un rapporto talmente stretto e storico da avere l'ancora come logo: Ulysse Nardin.

Che sensazioni provi quando ti immergi? Una volta sott'acqua vieni circondato da un senso di pace, tranquillità e serenità. Il silenzio, il blu, i raggi del sole che attraversano l'acqua, sentire il mio corpo che si adatta a questo elemento: è meraviglioso. Insomma sono felice.

Pensi a qualcosa in particolare là sotto? Cerco di non pensare a nulla. Mi viene spontaneo quando faccio snorkeling, che per me vuol dire scendere a 20 metri. Ammiro solo il mare. Se sono in gara non devo proprio pensare ma rimanere concentrata al 100%. Una disattenzione può portare a sbagliare la prova e a farsi male.

La profondità non ti ha mai spaventato? No. A 16 anni era in vacanza con i miei genitori a Rodi e, non potendo ancora gareggiare nella massima categoria per via dell'età, mi iscrissi a una gara, la Skandalopetra, in cui si scendeva con una pietra, solo in costume e con lo stringinaso. Raggiunsi i 52 metri, a 70 cm del record del mondo… Mi hanno fermato prima che potessi arrivarci perché la pietra era ovviamente legata, e quelli dell'organizzazione ti portavano poi su loro…. Anche se ne ho molto rispetto ovviamente, per me la profondità è stupenda. Il mare è stupendo.

Quali sono le fasi più importanti quando gareggi? Ogni fase del tuffo ha una grande importanza, ma lo è anche il lavoro fatto in precedenza: dallo stretching, alla respirazione, al cercare di mantenere la concentrazione al massimo. Una volta in acqua bisogna nuotare nel modo migliore possibile senza consumare troppo l'ossigeno e senza commettere errori. Mi alleno sei volte la settimana per circa tre ore. Quando ho competizioni imminenti svolgo le mie attività in piscina con la scuola di nuoto pinnato. Poi anche pesi e rollerblade.