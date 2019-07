Scendi dall’auto e vai via: Bosch e Daimler inventano il parcheggio automatico senza supervisione

Bosch: tanti progetti per semplificare la vita

Il colosso tedesco ha anche da poco presentato un altro progetto: il Parking Lot Sensor di Bosch, un sensore in grado di individuare e segnalare gli spazi disponibili all’interno di un parcheggio, permettendo all’utente di conoscere, attraverso l’utilizzo di un’App, il tempo necessario per raggiungerlo e, successivamente, di effettuare il pagamento direttamente con lo smartphone.

Il funzionamento di questo sistema si basa sulla presenza in ogni spazio di sosta di un sensore che controlla in tempo reale se quel posto è occupato o meno, con un’affidabilità testata di oltre il 95%. Questo segnala sull’App la possibilità di parcheggiare il veicolo.

Il progetto rientra nei programmi di molte arre urbane. Infatti, numerose città dispongono o stanno pianificando infrastrutture per le smart city con una rete wireless ad ampia copertura. Il Parking Lot Sensor di Bosch sfrutta l’infrastruttura per la comunicazione wireless tra il sensore e la piattaforma centrale, utilizzando un protocollo LoRaWAN (Long Range Wide Area Network).

I sensori la flessibilità necessaria per integrarsi nei progetti di Smart-City in conformità ai requisiti specifici di ciascuna municipalità.