Scenic E-Tech, l'erede dello storico modello Renault sarà un suv elettrico

Lo stile della nuova Scenic derivato dalla Megane

La parte anteriore sarà più blu di quella della Megane e con un trattamento della luce insolito con luci di marcia a Led che corrono verticalmente su ogni angolo anteriore, insieme a fari a LED sottili e una versione sovradimensionata dell’ultimo logo del diamante Renault al centro. La parte posteriore dovrebbe presentare un portellone che si apre fino al livello del paraurti con la barra luminosa a tutta larghezza per aggiungere una sensazione di larghezza della vettura.

La futura Scenic all'insegna della massima versatilità

All’interno, la Scenic più alta dovrebbe anche rispondere in qualche modo alle critiche sulla mancanza di spazio nei sedili posteriori della Megane, uno dei pochi inconvenienti del nuovo modello del costruttore francese. La maggiore altezza della nuova Scenic avrà enormi vantaggi. E come nel modello originale, c’è da aspettarsi un intelligente sistema di ripiegamento dei sedili che consentirà all’auto di passare semplicemente da 5 posti ad un grande bagagliaio.

SAFETY - TRANSPARENT ROOF - FULL FORMAT

L'abitacolo hitech è derivato dalla Megane

La Scenic dovrebbe utilizzare l’impressionante tecnologia interna della Megane, con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici che è perfettamente collegato a uno schermo di infotainment orientato al ritratto da 12 pollici, alimentato da Google. I materiali sostenibili ecologici siano presenti in tutta la cabina. Anche se è probabile che le grandi ruote da 20 pollici non saranno offerte per la Scenic. I tecnici Renault sposteranno l’attenzione soprattutto sul confort per soddisfare gli acquirenti del futuro crossover molto più orientati alle necessità di una famiglia.

La griffe sportiva di Scenic sarà la GT X-Over

A differenza della nuova Renault 5 EV in arrivo l’anno prossimop che verrà proposta anche in una variante più performante in abbinamento al brand sportivo Alpine sul cofano sia la Megane che anche la futura Scenic non avranno la stessa sorte concedendosi comunque una variante a più alte prestazioni che verrà siglata per entrambe GT X-Over e che lanciata in anteprima con la nuova Scenic nel 2025, mentre in seguito adottata anche dalla berlina Megane E-TECH.