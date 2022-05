Schermi senza cornici, multitasking e connettività always on: Samsung Galaxy Tab S8 rivoluziona la mobile experience

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Nel loro percorso di crescita, i tablet hanno maturato un posizionamento unico: da fratelli più “ingombranti” di uno smartphone sono diventati oggetti tecnologici che trovano uno spazio di utilizzo proprio e specifico, per l'intrattenimento e il lavoro, facendo leva sui punti di forza: dall'uso in mobilità fino alle performance (che ormai rivaleggiano con quelle dei notebook), dalla versatilità per un utilizzo ibrido fino alla vasta gamma di applicazioni ed accessori disegnati per questa tipologia di strumento. Il computer a tavoletta è dunque tutt'altro che un gadget tech passato di moda. Anzi. Per Samsung, che in questo settore si conferma da anni come il primo produttore a piattaforma Android, il tablet rimane un prodotto strategico e al quale gli utenti possono totalmente affidarsi per le proprie attività digitali, a cominciare dalle videochiamate (di lavoro o personali) e dallo streaming.



Lavoro e intrattenimento come mai prima d'ora

Con la nuova serie Galaxy Tab S8 - che include i modelli S8, S8+ e S8 Ultra, disponibili a listino con prezzi che partono da 799, 999 e 1,299 euro rispettivamente - Samsung ha portato sul mercato una linea di dispositivi appositamente progettati per essere dei compagni perfetti in un mondo sempre più always-on e video-first e garantire libertà e flessibilità ai massimi livelli per lavorare e giocare ovunque. Ad impreziosire il profilo dei Tab S8 concorrono diversi fattori: il display più evoluto e con le prestazioni più avanzate che questa famiglia di tablet abbia mai offerto, funzioni di produttività premium, un design ricercato che strizza l'occhio alla sostenibilità e l'accesso all'intero ecosistema di dispositivi Galaxy attraverso funzioni come Second Screen e Buds Auto Switch.

Per chi è solito servirsi delle piattaforme di videoconferenza come Meet o Zoom, l'esperienza che i Galaxy Tab S8 possono garantire è la migliore possibile grazie alle fotocamere anteriori ultra grandangolari, ai tre microfoni integrati progettati per evitare rumori indesiderati di sottofondo e a una tecnologia intelligente di auto-framing che mantiene l'utente automaticamente a fuoco durante una chiamata. Per aumentare la produttività di manager, professionisti e creativi offre inoltre capacità multitasking decisamente avanzate grazie alla funzione Windows Multi-active potenziata e a Samsung DeX, una più facile e sicura condivisione dei file con Quick Share e una maggiore velocità di elaborazione dei dati assicurata dal processore Snapdragon di Qualcomm a otto cervelli e tecnologia di processo a 4 nanometri, coadiuvato da una memoria RAM fino a 16 GB e da uno spazio di archiviazione interno fino a 512 GB. Il tutto con il valore aggiunto di una S Pen (inclusa nella confezione e in grado di offrire un'esperienza di scrittura equiparabile a quella su carta) mai così fluida e uno chassis in alluminio Armor che combina maggiore resistenza ai graffi a leggerezza per garantire massima portabilità in totale sicurezza.

I Galaxy Tab S8 sono anche la prima serie di tablet Samsung a supportare lo standard Wi-Fi 6E che fornisce fino al doppio della larghezza di banda con una qualità di rete ottimizzata non sarà necessario preoccuparsi per le connessioni deboli. L'autonomia della batteria, infine, permette di essere sempre produttivi per tutto il giorno mentre il sistema di ricarica super-veloce a 45W consente di raggiungere il 100% della carica in soli 80 minuti.



Il più grande, potente e versatile tablet Galaxy di sempre

L'ampio display Super Amoled da 14,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, cornici ultra sottili di sempre, un rapporto ottimale tra schermo e corpo: sono questi i requisiti che fanno del Galaxy Tab S8 Ultra il dispositivo perfetto per godere di un'esperienza di intrattenimento davvero coinvolgente in fatto di video, film, gioco e altro ancora. Dotato di due potenti fotocamere anteriori da 12MP, questo tablet trasforma anche la videochiamata con una qualità video 4K professionale e assicura una qualità audio con dettagli e chiarezza realistici grazie ai Quad Speakers con tecnologia Dolby Atmos integrati di serie.

Le capacità di registrazione in 4K del Galaxy Tab S8 Ultra sono la garanzia per riprese video nitide sia con la fotocamera posteriore che con quella frontale ultra-grandangolare mentre content creator e streamer possono creare tutorial online e giocare al meglio delle possibilità utilizzando anche i Selfie Video personalizzabili ora integrati in Samsung Screen Recorder. E con il primo strumento di editing di LumaFusion sarà presto possibile utilizzare il tablet e la S Pen per apportare modifiche di precisione ai video 4K. L'ampio display di Galaxy Tab S8 Ultra consente infine di dividere facilmente lo schermo in più finestre ridimensionabili, così da poter operare in multitasking senza dover passare da un'applicazione all'altra e quindi prendere appunti con la S Pen, navigare nel Web e annotare le diapositive di una presentazione in un'unica visualizzazione.



I vantaggi di un ecosistema unico

Uno dei maggiori pregi della serie Galaxy Tab S8 è quello di essere perfettamente interoperabile con l'intero ecosistema Galaxy. Cosa significa? Totale flessibilità per vivere al meglio la propria esperienza mobile e ampia possibilità di usare in modo immediato più dispositivi Galaxy contemporaneamente. L'interfaccia utente One UI Tab 4 è la porta di ingresso per una connettività senza soluzione di continuità e per passare facilmente dal proprio tablet allo smartphone e al PC e viceversa.

È infatti possibile utilizzare la S Pen per annotare i promemoria nella app Samsung Notes sui Galaxy Tab S8 e visualizzarli sul proprio smartphone successivamente o ricorrere a Quick Share per condividere foto, video e file con i Galaxy S22 Ultra due volte più velocemente rispetto al passato. Grazie all'Auto Switch, inoltre, gli auricolari Galaxy Buds si collegheranno automaticamente da Galaxy Tab S8 a Galaxy S22 mentre la presenza di Samsung Health a bordo dei tablet Galaxy offre la possibilità di visualizzare su uno schermo più grande i video del proprio allenamento e tenere traccia dei dati del proprio stato di salute archiviati su Galaxy Watch. È infine possibile trasformare Galaxy Tab S8 in un secondo monitor portatile touchscreen per un multitasking side-by-side e in pratico pc desktop con le funzionalità mirroring di DeX.

Nel mondo sempre connesso di oggi, la sicurezza è un fattore fondamentale. Tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8 sono dotati per questo di nuove funzionalità per monitorare quando la fotocamera e il microfono del tablet sono in uso e per bloccare istantaneamente tutti gli accessi alle app per evitare registrazioni indesiderate. La serie Galaxy Tab S8 è anche protetta dalla piattaforma Samsung Knox Vault, che cripta i dati personali e mantiene i file memorizzati e le informazioni isolate dal sistema operativo principale del dispositivo, in modo da salvaguardarlo da possibili attacchi informatici, ed è dotata di un intuitivo scanner di impronte digitali che abilita lo sblocco del tablet con un solo tocco.