Schiaffo di Londra allo shopping, da gennaio abolito il duty free Invece di estendere ai cittadini europei il rimborso dell’Iva sugli acquisti in Gran Bretagna, il governo lo ha eliminato per tutti, in modo da risparmiare. Ma la decisione, penalizzando il turismo, potrà essere un boomerang di Nicol Degli Innocenti

Londra rischia di perdere la corona di capitale europea dello shopping, ma non a causa del coronavirus. Il governo, che pure ha speso centinaia di miliardi di sterline per sostenere l’economia e l’occupazione durante il lockdown, ha annunciato una misura che rischia di aggravare ulteriormente la crisi in alcuni dei settori più colpiti dalla pandemia: retail, turismo, aeroporti e ospitalità.

Da anni il Vat Retail Export Scheme permette ai turisti extra-europei di ottenere il rimborso dell’Iva sugli acquisti fatti in Gran Bretagna, ottenendo uno sconto de facto del 20%. Questo incentivo a fare shopping ha funzionato: ogni anno arrivano 16 milioni di persone, che spendono 14,3 miliardi di sterline nel Regno Unito e 3,5 miliardi in shopping tax-free.

L’aspettativa del settore era che dopo Brexit la detrazione dell’Iva sarebbe stata estesa anche ai cittadini dell’Unione Europea, in linea con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Invece, a sorpresa, il Tesoro non solo ha deciso di non concedere questo vantaggio agli europei, ma lo ha eliminato per tutti i cittadini del mondo. Dal 1° gennaio 2021 non sarà più possibile ottenere il rimborso dell’Iva sugli acquisti.

La motivazione del governo è che la detrazione dell’Iva è un costoso “regalo ai ricchi” e che eliminarla porterà a un risparmio di oltre 500 milioni di sterline l’anno, necessario per rimpinguare le casse del Tesoro. L’estensione ai cittadini europei avrebbe portato il costo a 1,4 miliardi all’anno, secondo Londra.

Dubbi vantaggi

Le motivazioni e cifre fornite dal Tesoro sono state messe in dubbio da esperti del settore. L’Office for Budget Responsibility (Obr), l’ente indipendente che fa i conti per il Tesoro, ha rivisto le cifre al ribasso, calcolando che le entrate per il fisco saranno di 195 milioni l’anno prossimo e di 361 milioni in media nei prossimi cinque anni.