Schiavitù sessuale alla scuola per magistratura: arrestato l’ex giudice Bellomo Arresti domiciliari per l’ex giudice del Consiglio di Stato, che gestisce la nota scuola di formazione per il concorso in magistratura “Diritto e scienza”, organizzata a Roma, Milano e Bari. Le accuse sono di maltrattamenti e calunnia verso l’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte, all’epoca dei fatti vice presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di Ivan Cimmarusti

Di certo c’è che l’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo aveva un problema nel rapporto con le donne. Gelosie che finivano puntualmente in sms intimidatori verso le borsiste del suo corso di formazione per magistrati “Diritto e Scienza”, organizzato a Roma, Milano e Bari. La Procura della Repubblica del capoluogo pugliese lo ha arrestato con l’accusa di maltrattamenti e calunnia verso l’attuale presidente del Consiglio Giuseppe Conte, all’epoca dei fatti vice presidente del Consiglio di presidenza giustizia amministrativa. Ma è la «sudditanza psicologica» in cui aveva fatto piombare diverse borsiste - con contratti di schiavitù sessuale - il pezzo forte di un’ordinanza di custodia cautelare che contribuisce a ferire la magistratura, già degradata dai recenti scandali.

Dress code e divieto di nozze

L’ipotesi del procuratore aggiunto Roberto Rossi è che l’ex giudice Bellomo, avrebbe instaurato con alcune borsiste «rapporti confidenziali e, in alcuni casi, sentimentali» e, «facendo leva sul rispetto degli obblighi assunti» - dalla firma di un contratto palesemente irregolare - avrebbe posto in essere «sistematiche condotte di sopraffazione, controllo, denigrazione ed intimidazione consistite nel controllarne, anche nel timore che intrattenessero relazioni personali con altri uomini, le attività quotidiane, le relazioni personali e in genere le frequentazioni, anche attraverso il monitoraggio dei social network», controllando foto e like ai loro post. Alle ragazze sarebbero stati imposti un dress code, il divieto di nozze e «la cancellazione di amicizie, di fotografie pubblicate», «l’obbligo di immediata reperibilità», il «divieto di avere rapporti con persone con un quoziente intellettivo inferiore ad uno standard da lui insindacabilmente stabilito», l’obbligo di «indossare un determinato abbigliamento e di attenersi a determinati canoni di immagine, anche attraverso la pubblicazione sui social network di foto da lui scelte». «Qualora il loro comportamento non corrispondesse ai suoi desiderata», Bellomo le avrebbe «umiliate, offese e denigrate», anche «attraverso la pubblicazione sulla rivista on line della scuola delle loro vicende personali». Le avrebbe anche minacciate «di ritorsioni sul piano personale e professionale» e di «azioni legali in sede civile e penale».

Gli sms alla pm Alessia Iacopini

Stando a quanto emerso, Bellomo aveva avviato un rapporto sentimentale con la pm Alessia Iacopini, ricercatrice nel suo corso di formazione. Tuttavia negli atti emergono i gravi maltrattamenti che avrebbe subito il magistrato. Ci sono sms inquietanti dovuti a una ceretta che aveva fatto la donna. «Ma le ragazze non vanno dall’estetista in vista di qualche evento?», dice Bellomo riferendosi evidentemente al timore che la Iacopini avesse un altro uomo. Aggiunge: «È del tutto evidente che la scelta di andare oggi, invece che venerdì, oppure settimana prossima dipende da altro. Ora mi devi dire: 1) perché oggi e non venerdì o sabato 2) perché hai mentito». Ancora: «Qual è il motivo per cui sei andata oggi e non settimana prossima come avrebbe fatto qualunque donna degna di questo nome (dato che il giovedì pativi)?». In un altro messaggio allude all’incontro che i due avrebbero dovuto avere, solo dopo 9 giorni: «La ceretta si fa quando si mostrano le gambe. Cosa che sarebbe accaduta tra 9 giorni. Non aveva alcun senso oggi. È l’ultima volta che te lo chiedo».