Schillaci: gratuità pillola contraccettiva a valutazione Aifa

“Data l’importanza della procreazione consapevole, risulta che l’Aifa stia valutando compiutamente la problematica. Valutazioni che non possono prescindere della spesa sul Fondo sanitario nazionale”. Lo ha detto il ministro della salute, Orazio Schillaci, al question time alla Camera rispondendo ad un’interrogazione sulla gratuità della contraccezione ormonale per le donne. “C’è un tavolo tecnico tra Aifa e regioni che il 3 luglio - ha spiegato Schillaci - si è espresso sul punto richiamando le valutazioni della commissione tecnico scientifica e commissione prezzi dell’Aifa. Altro punto all’esame è stata la definizione delle fasce di età: all’estero la pillola è gratuita fino a 25 anni e alla luce di ciò qualora la gratuità della pillola si estendesse a tutte le donne, la nostra nazione sarebbe la prima, e si potrebbe arrivare a un impatto di spesa di 1 mld di euro. Ciò - ha detto il ministro - ha richiesto un approfondimento”. Ad oggi 5 regioni hanno deliberato la gratuità dei contraccettivi orali.

Le fasce di età

Le valutazioni del tavolo tecnico “sono state trasmesse al presidente del Cda e al Cpr”. Fra i nodi da sciogliere, c’è la “definizione di eventuali fasce di età” a cui limitare la gratuità della pillola. In Europa “i contraccettivi sono erogati gratuitamente in genere fino ai 25 anni. Qualora in Italia si estendesse a tutti la distribuzione gratuita, la nostra nazione sarebbe la prima ad erogare il farmaco a tutte le fasce di età. Dal punto di vista economico, si potrebbe arrivare ad un impatto di spesa vicino al miliardo di euro”.

Cinque regioni hanno deliberato per la gratuità

Questo, prosegue Schillaci, “ha richiesto un confronto con le Regioni che al momento concedono gratuitamente questi farmaci per comprendere in quali contesti distributivi vengano erogati e per quali fasce gli età è prevista gratuità. Ad oggi si contano 5 Regioni che hanno deliberato di mettere a disposizione gratuitamente i contracettivi”. Secondo le conclusioni a cui è arrivato il tavolo tecnico, “il canale preferenziale di distribuzione - spiega il ministro - dovrebbe essere quello dei consultori familiari, degli ambulatori ostetrico-ginecologici, quali strutture deputate anche a garantire supporto psicologico, sociologico ed assistenziale. In questo caso l’onere per il Ssn ricadrebbe a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti: sarebbe opportuno che il Cpr valutasse quale potrebbe essere l’impatto di spesa derivante da questa modalità. Andrebbe attivata la negoziazione con le aziende per il passaggio dalla fascia C alla fascia A dei farmaci interessati. Dovranno espletarsi le procedure di gara regionali. Infine, a prescindere dal tema della rimborsabilità dei contraccettivi, il tavolo ha ritenuto necessario una verifica dei dati di efficacia e di sicurezza sull’utilizzo delle pillole anticoncezionali nelle minorenni”. Tutte queste valutazioni sono ora all’attenzione del presidente del Cda dell’Aifa, Giorgio Palù, e di nuovo del Cpr.

Malavasi (Pd): governo sembra voglia affossare la pillola gratis

“Ci preoccupa molto la sua risposa ministro, perché pensiamo che vi sia in atto il tentativo da parte del governo di posticipare o di affossare con tempi biblici e tavoli infiniti la decisione di portata storica sulla gratuità della contraccezione ormonale in Italia”. Lo ha dichiarato la deputata del Pd Ilenia Malavasi, componente della commissione Affari Sociali, replicando al ministro della Salute Schillaci durante il Question Time. “Sia l’Aifa che il Cts hanno già svolto un’analisi approfondita esaminando tutte le evidenze scientifiche, mentre ci sono le raccomandazioni di organismi internazionali come l’Oms che individuano nella pillola gratuita uno strumento efficace per la salute delle donne - ha aggiunto -. Il governo prova ad accampare il pretesto delle risorse, che secondo una stima si attesterebbero a 140 milioni di euro all’anno. Sappiamo bene come sulla spesa farmaceutica convenzionata nel 2022 ci siano stati dei fondi non spesi pari a 727 milioni, un dato importante che può garantire una copertura a invarianza di previsioni di spesa. Quindi riteniamo che il tema non sia finanziario, perché le risorse ci sono”. “Evidentemente, il problema è un altro - ha concluso -. Non vorremmo che tutti questi rinvii, anche al tavolo delle Regioni, nascondessero la volontà del governo di ostacolare la scelta di garantire la gratuità dei contraccettivi orali, una decisione importante su cui l’Aifa ha fatto un ottimo lavoro. Crediamo che ne vada del diritto alla salute delle donne e della loro qualità della vita”.