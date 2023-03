Schillaci: «Il bonus statale parte da giugno»

La legge di Bilancio ha comunque reso il bonus psicologo permanente e ha elevato il tetto massimo da 600 a 1.500 euro, mentre rimane identico il requisito Isee per accedervi, che non può superare i 50mila euro. «È rilevante segnalare che dal 2023 il bonus psicologo da misura sperimentale quale era nel 2022 diventa strutturale - prosegue il ministro - con l’innalzamento a 1.500 euro dell’importo massimo. È un aiuto importante e se si apriranno spazi per un maggiore finanziamento, faremo in modo di coglierli».

Introdotto dal Dl 228/2021, il bonus psicologo serve a sostenere le spese per un percorso di psicoterapia. La scorsa settimana l’Inps ha dato il via libera al pagamento delle fatture inserite dai professionisti sulla piattaforma, nei limiti delle risorse disponibili. Non tutte le Regioni hanno infatti ancora trasferito i fondi all’istituto di previdenza (mancano Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia) e altre lo hanno fatto in modo parziale. Saranno rimborsate le fatture relative ai pazienti delle Regioni che hanno trasferito i fondi e nei limiti di quanto trasferito (se parziale).