Schillaci, Italia prima a dotarsi della legge di screening diabete. Mulè, consente diagnosi precoci fra 0 e 17 anni

Italia all’avanguardia con la legge 130 del 15 settembre 2023 che prevede nel 2024 l’avvio di screening per il diabete 1 e la celiachia nella fascia pediatrica, da 0 a 17 anni. «Garantiamo alla fascia più giovane della nostra popolazione un importante strumento di tutela della salute», dice il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel corso di un convegno in occasione della giornata mondiale del diabete alla Camera. «É un provvedimento che pone l’Italia all’avanguardia, prima Nazione a dotarsi di una legge che prevede in modo sistematico programmi pluriennali di screening per la celiachia e per il diabete di tipo 1 rivolti alla popolazione pediatrica», specifica il ministro, ricordando che il diabete è «una malattia con una incidenza in aumento in tutto il mondo che insorge, in genere, durante gli anni dell’adolescenza, ma può comparire anche in bambini piccolissimi (perfino neonati) o in giovani adulti e dura tutta la vita».

La convenzione con Iss per il progetto pilota di screening

«Nel corso di quest’anno, inoltre - spiega Schillaci - il ministero della Salute ha stipulato una convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità, per un progetto pilota di screening, su scala ridotta, propedeutico alla successiva realizzazione dello screening pluriennale su scala nazionale. Lo studio, permetterà di ottenere informazioni sulla presenza di anticorpi predittivi del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, di comprendere se le due malattie condividono gli stessi fattori genetici e di stabilire se i due epifenomeni derivano dalla medesima predisposizione e approfondire il ruolo del glutine nella malattia diabetica».



Lo screening tra 0 e 17 anni consente una diagnosi precoce

«Fare lo screening tra 0 e 17 anni - sottolinea Giorgio Mulè (Forza Italia), vicepresidente della Camera e primo firmatario del provvedimento - consente non solo di prevenire e avere una diagnosi precoce, ma anche di gestire al meglio la malattia. Il diabete può avere delle complicanze cardiovascolari e neurologiche che con questo screening non insorgeranno e saranno gestite al meglio dai medici». Ogni giorno, ricorda Mulè, «in Italia sono 4 i bambini che hanno l’esordio di diabete tipo 1, negli ultimi due anni l’insorgenza è passata dal 4 al 27% dei nuovi casi e quindi, a maggior ragione, è benvenuta questa legge che non a caso è stata già cercata da 13 Paesi dell’Unione europea e da numerosi altri paesi dall’America all’Asia per poter essere copiata e messa in atto negli altri Paesi». Una legge, sottolinea, «di cui orgogliosamente si può dire che è stata fatta in dieci mesi nella navetta tra Camera e Senato, è abbastanza inusuale».

Dotazione di 4 milioni per il 2024

«È una legge - sottolinea il vicepresidente della Camera - che ha già una dotazione di 4 milioni di euro per il 2024. Non ci sono altri decreti attuativi a parte lo screening che adesso è stato definito e quindi avanti così. E andiamo avanti bene anche perché intercettare queste patologie nell’età infantile, proprio prima di arrivare a episodi di chetoacidosi, è fondamentale. Lo è perché l’insorgenza del diabete tipo 1 spesso si manifesta con la chetoacidosi, che se non correttamente diagnosticata porta anche a episodi di coma e in alcuni casi ha portato anche a casi di morte, perché non correttamente diagnosticata».

Sono 4 milioni in Italia le persone affette da diabete

Si stima che siano oltre 4 milioni le persone affette da diabete in Italia. Il dato emerge da una lettura integrata dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni, a partire dalle informazioni raccolte nel periodo 2016-2022 su un campione complessivo della popolazione residente in Italia di oltre 285mila persone sopra i 18 anni di età.