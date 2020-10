Schizzano i contagi Covid: ecco la stretta di Regioni e Comuni, scuole “sorvegliate speciali”

Adesso scatta, o meglio sta per scattare una nuova “stretta”: sarà in vigore da lunedì 5 ottobre l'ordinanza che introduce in Piemonte l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nei pressi delle scuole. Il provvedimento, ha spiegato l’amministrazione, riguarda «tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse», come ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti, nonché «tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico». «Non sono sottoposti all'obbligo - ha precisato ancora - i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale e i soggetti che interagiscono in modo specifico con loro».

Il Lazio rafforza la rete per i test bimbi 0-6 anni

In questa situazione in cui la curva dei contagi continua a salire,l’attenzione sulle scuole è dunque massima. Come massimo è l’impegno a tutelare i bambini più vulnerabili. L'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio ha confermato che da lunedì entreranno in funzione due ambulatori dedicati ai test per i bambini nella fascia 0-6 anni. Il primo presso San Paolo e l'altro presso il presidio ospedaliero di Palidoro aperto tutta la settimana sempre. Inoltre presso ogni drive-in della regione sono a disposizione operatori in grado di effettuare i test e tamponi ai più piccoli.

In Calabria un infermiere in ogni istituto

In Calabria, invece, si va nella direzione di garantire a ogni scuola la presenza di un infermiere. La presidente della Regione Jole Santelli ha promosso l’assunzione, a tempo determinato, di Infermieri. L’obiettivo della soluzione è quello di rafforzare l'offerta sanitaria territoriale a fronte della riapertura delle scuole e per fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19. Le aziende sanitarie provinciali sono state autorizzate ad assumere personale infermieristico, anche utilizzando forme di lavoro autonomo, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa- In particolare, si tratta di 64 unità per quella di Catanzaro, 37 per Crotone; 135 per Cosenza, 92 per Reggio Calabria e 32 per Vibo Valentia. «Sarà lo stesso infermiere - ha aggiunto Santelli - ad attivare in caso di reale necessità il medico che assiste l'alunno, operando in team con il pediatra di libera scelta e i dipartimenti di prevenzione.

De Luca: a ingresso e uscita scuole assembramento totale

In corrispondenza della prima ondata è stata tra le regioni che meglio hanno tenuto a bada il virus. Ma i dati preoccupanti degli ultimi giorni fanno della Campania la regione dove il Covid mostra maggiora segnali d'allarme. Di qui, la presa di posizione del governatore Vincenzo De Luca, rieletto in occasione della recente tornata elettorale regionale. «Davanti alle scuole - ha sottolineato in un intervento alla trasmissione Porta a Porta - nessuno controlla nulla. Se vogliamo convivere per altri dieci mesi con il Covid-19, perché se ci va bene tra dieci mesi avremo il vaccino, il sistema di controllo del territorio deve essere rigoroso e capillare. Io rilevo che da due-tre mesi le forze dell'ordine sono scomparse, non trovo più una pattuglia dedicata al controllo anticovid e infatti il governo fa un decreto per l'obbligo della mascherina dopo le 18 e nessuno la porta. O facciamo l'ordinanza e la facciamo rispettare oppure - ha concluso De Luca - perdiamo tempo».

Le mosse dei Comuni

L’importanza di concentrare l’attenzione sulle scuole è avvertita anche da alcune città. Vige l'obbligo di indossare la mascherina durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dalle scuole a Monopoli sino a 150 metri di distanza dagli istituti; mascherina obbligatoria entro duecento metri dagli accessi delle scuole anche a Carpi (Modena) come a Chiavari (Genova).