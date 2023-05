Schlein ammette la «sconfitta netta». Per il suo Pd il nodo del voto moderato

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Una sconfitta netta». Alla fine di una interminabile segreteria del Pd, mentre mano a mano arrivano i risultati dei ballottaggi da tutta Italia, Elly Schlein non usa giri di parole. Perché se queste comunali dovevano essere il primo confronto-scontro tra le due leadership femminili della politica italiana, la premier Giorgia Meloni e appunto la neo segretaria del Pd, il verdetto è netto: la sconfitta è tutta della seconda. I ballottaggi nelle grandi città, combattuti ancora una volta a mani nude dai dem vista l’assenza di accordi e financo di endorsement da parte del M5s di Giuseppe Conte, sono infatti una vera e propria debacle: brucia in particolare la perdita di una roccaforte rossa come Ancona. Ma l’emblema della sconfitta è forse in Toscana, dove i candidati dem non riescono a vincere né a Pisa, dove il presidente delle Acli provinciali Paolo Martinelli era appoggiato dal M5s, né a Siena o Massa. Un trend confermato anche dal primo turno nelle Isole, con la netta vittoria al primo turno del centrodestra in città siciliane come Catania e Ragusa.

Uno slogan poco fortunato

Eppure «basta perdere» era lo slogan con cui lo schleiniano Emiliano Fossi aveva conquistato la segreteria regionale in Toscana. Uno slogan poco fortunato, visti i risultati nelle città capoluogo di provincia delle sua regione e visti anche i risultati nella stessa città di Fossi, Campo Bisenzio, 50mila abitanti, un comune alle porte di Firenze da sempre amministrato dal Pd: il vincitore è a sorpresa Andrea Tagliaferri, uomo della Sinistra di Nicola Fratoianni in alleanza con il M5s. «Una riprova che l’originale ha sempre la meglio sulla copia» per i riformisti dem. I quali, c’è da scommettere, daranno battaglia nelle prossime settimane mettendo sotto accusa lo spostamento dell’asse del partito a sinistra.

Loading...

Il caso Pisa

«Certo è - commenta a caldo un dirigente di Base riformista - che se ti chiudi nel perimetro della sinistra rischi che il centro se lo mangia la destra». Esattamente quello che è accaduto a Pisa, dove il candidato “pacifista” scelto da Pd e M5s non ha convinto per niente i centristi del Terzo Polo: secondo l’analisi dei flussi dell’Istituto Cattaneo molti elettori di Azione e Italia Viva al primo turno hanno votato direttamente il sindaco del centrodestra Michele Conti.

La vittoria a Vicenza

Né consola troppo la neo segretaria dem la vittoria - solitaria e proprio per questo eccezionale - del 33enne Giacomo Possamai a Vicenza, strappata al centrodestra: una candidatura tutta civica, appoggiata anche dal Terzo polo, che ha funzionato anche perché il giovane neosindaco non ha mai voluto Schlein e altri dirigenti nazionali sul palco dei suoi comizi. Una vittoria più “nonostante” che “con”.

Luna di miele già finita?

La luna di miele degli elettori del centrosinistra con Schlein è già finita a tre mesi dalle primarie dem? Presto per dirlo, e va comunque sottolineato che il Pd resta il primo partito nella maggior parte delle grandi città andate al voto. Ma se il Pd gode ancora di una discreta salute nei territori e stando ai sondaggi anche nel Paese (è attorno al 21% quando nella lunga transizione precongressuale aveva toccato il 16%), il vero problema di Schlein è e sarà quello delle alleanze. Almeno fino alle europee del 2024 il leader pentastellato Giuseppe Conte si comporterà più come un avversario che come un possibile alleato, visto che mira a pescare nello stesso bacino elettorale del Pd schlieniano e in più a raccogliere i voti di quel mondi di sinistra variamente “pacifista” e contrario all’invio di armi all’Ucraina. Quanto al Terzo polo, l’alleanza con il Pd appare possibile solo dove non c’è il M5s. Le tre opposizioni, che sommate assieme ancora oggi sarebbero a livello nazionale la maggioranza relativa del Paese, sono di fatto tra loro impermeabili. «Da soli non si vince -ammette Schlein -. Dobbiamo ricostruire un campo alternativo e credibile alla destra».