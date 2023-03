Schlein, Bonaccini e il mantra dell’unità. Almeno fino alle Europee del 2024

I rischi dell’unanimismo...

Ma la gestione unitaria conviene alla neo segretaria? E conviene alla minoranza? Non c’è dubbio che in un partito così diviso (o se si preferisce plurale) come il Pd l’unanimismo rischia di annacquare le differenze e dunque di stemperare la carica radicale e di sinistra che Schlein intende imprimere, soprattutto sui temi sociali e del lavoro. Ed è un rischio anche per la minoranza, che infatti è divisa al suo interno sull’opportunità di entrare in segreteria. Per dire: tra poco ci saranno i congressi locali, mica si possono fare in modo “unitario”. Dalle politiche del lavoro a quelle fiscali, dalla concezione del partito ai blocchi sociali di riferimento, sono molti i temi su cui i riformisti del Pd la pensano in modo diverso dalla maggioranza che si è raccolta attorno a Schlein: solo rimarcando le differenze la minoranza di oggi - è la tesi di alcuni big di Base riformista - potrà diventare la maggioranza di domani.

... e il monito del professor Parisi

Per dirla con il professor Arturo Parisi, che le primarie italiane le ha inventate ormai quasi trent’anni fa, «ha vinto Elly Schlein, governi lei: chi ha opinioni diverse lo dica con rispetto piuttosto che tacere dietro un unanimismo di facciata, magari con le valigie in mano. Questa è la democrazia, questo un Partito democratico». Insomma, il rischio che vede Parisi nell’unanimismo di facciata è quello di essere «uniti finché dura e alla fine una bella scissione, come accaduto con Rutelli, D’Alema e Bersani e infine Renzi: tutte persone di primo piano che avrebbero potuto alimentare un confronto comunque fecondo».