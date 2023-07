Schlein: il conflitto d’interessi c’è, vedi i casi dei ministri. Lunedì Calenda annuncia nuovi ingressi in Azione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Noi siamo riformisti sempre. E, quando ci hanno chiamato al confronto, abbiamo presentato le nostre proposte di riforma per rafforzare insieme la stabilità e la rappresentanza, a partire da una nuova legge elettorale e dal voto ai fuorisede. Abbiamo presentato aperture sulla sfiducia costruttiva, sul rafforzamento dei referendum popolari, una legge sul conflitto di interessi, che continua a essere un problema. E lo dimostrano tante vicende che riguardano anche ministri di questo governo». Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento all’iniziativa dem “Una e indivisibile”, a Napoli.

«Su autonomia vergognoso silenzio presidenti di Regione»

«È imbarazzante che ci siano presidenti di Regione che non stanno dicendo nulla sull’autonomia differenziata per fedeltà politica. Fanno prevalere l’interesse di parte su quello del Paese e dei territori. Vergogna», attacca la segretaria. «Dobbiamo fermarli per difendere l’unità del Paese. A Giorgia Meloni vorrei dire una cosa da qui: non si governa contro gli italiani, ma si governa per gli italiani, non si governa contro il Sud, ma si governa per il Sud. Per Pasquale di 14 anni che viene da un contesto difficile, per l’Italia tutta intera, che è una e indivisibile».

Loading...

«Il governo ci risparmi parole vuote su Borsellino»

Fa capolino nelle parole di Schlein il tema rovente della giustizia. «Mentre arrivano investimenti così significativi dovremmo innalzare presidi di legalità e contrasto alle mafie in ogni loro forma, non dovremmo abbassarli come fa il governo Meloni con le sue scelte», dice ancora la leader del Pd. «Da qualche giorno il governo è diviso anche sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. C’è chi vuole indebolirli questi strumenti nella maggioranza anche se sono strumenti per cui hanno perso la vita tanti servitori dello Stato. Voglio ricordare Paolo Borsellino, a pochi giorni dall’anniversario. Risparmiateci il 19 luglio le vostre parole vuote se seguono fatti che vanno in direzione contraria. È irresponsabile mettere in discussione il concorso esterno alle associazioni di stampo mafioso. Che segnale state dando?»

«Strada scellerata sulla scuola pubblica»

«L’autonomia è pericolosissima anche sul terreno della scuola pubblica. Se l’ascensore sociale è fermo è lì che parte il problema. È una Repubblica fondata sulla scuola». Per Schlein il governo «ha scelto una strada scellerata: è quella del dimensionamento con soglie altissime che si traduranno in tagli di autonomie scolastiche. Voglio fare un plauso alle regioni governate dal centrosinistra, che hanno impugnato questa decisione. Vuol dire rubare futuro quando togli e tagli le scuole. Valditara non ha letto bene le provi Invalsi: altro che autonomia differenziata, dobbiamo ridurre i divari».

Azione, lunedì Calenda annuncia nuovi ingressi

Ci sarebbe anche Alessio D’Amato, ex assessore regionale alla sanità del Lazio e candidato governatore per il centrosinistra, secondo quanto apprende LaPresse, tra i “nuovi ingressi” in Azione che Carlo Calenda presenterà lunedì nel corso di una conferenza stampa in Senato, insieme al capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti e alla portavoce e vicesegretaria del partito Mariastella Gelmini. D’Amato si è dimesso dall’assemblea nazionale del Pd lo scorso 18 giugno dopo la partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione organizzata dal M5S contro il precariato. «Brigate e passamontagna anche no - aveva scritto su Twitter facendo riferimento alle parole pronunciate in quell’occasione da Beppe Grillo sul palco pentastellato - È stato un errore politico partecipare alla manifestazione».