Schlein, elezioni europee snodo decisivo: riduttivo affrontarle come derby fra alleati

«Nei prossimi mesi ci attende un tempo non ordinario, tante sfide. Le elezioni europee rappresenteranno uno spartiacque per ridisegnare l’Europa di domani. C’è chi vorrebbe leggere le elezioni europee come un derby interno, ma per noi non è questo lo spirito con cui le affrontiamo, anche perché siamo e saremo sempre disponibili a costruire insieme un’alternativa vincente a questa destra. E quindi dobbiamo mostrare l’idea di Europa che vogliamo avere, non quell’Europa che vuole alzare muri. Negli ultimi anni prima la pandemia e poi la guerra ai nostri confini hanno mostrato quanto siamo interdipendenti: sono fenomeni globali che impongono un rilancio del progetto federalista europeo». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella sua relazione alla direzione nazionale del partito. Elly Schein annuncerà ufficialmente la data della manifestazione romana contro il governo Meloni, l’11 novembre.

L’Europa rischia irrilevanza

«I Paesi dell’Ue - ha detto Schlein - si dividono in due categorie, i Paesi piccoli e quelli che ancora non hanno capito di essere piccoli anch’essi. Devono essere in grado di avere una voce unitaria ed efficace, quell’Europa immaginata su una piccola isola da giovani antifascisti al confino, che scrissero un manifesto ancora attuale. Senza lo stesso coraggio e la stessa lungimiranza l’Europa rischia l’irrilevanza, in uno scacchiere dove cresce, ad esempio, il protagonismo di potenze come Cina e India». Un lungo applauso per il ricordo del presidente emerito Giorgio Napolitano, recentemente scomparso: «A me piace ricordarlo qui oggi nella sede della sintesi democratica di un partito erede di Pci, Pds, di cui è stato membro e ispiratore Napolitano».

Migranti, Ue non lasci sola Italia

Poi parla dei migranti. «L’Italia, la Grecia, la Spagna non siano lasciate e l’Europa metta in campo una Mare nostrum europea per salvare vite umane», ha detto Schlein, applaudita alla direzione Pd.

Serve un green deal dal cuore rosso

«Serve un green deal con un cuore rosso - ha detto la segretaria del Pd - per accompagnare lavoratori e lavoratrici attraverso il cambiamento della transizione ecologica».

Papa Francesco fa cadere alibi e negazionismi



«Con l’enciclica di Papa Francesco arriva un messaggio potente ed efficace che fa cadere alibi, sottovalutazioni, e negazionismi» sulla lotta ai cambiamenti climatici, ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein. «Non si può lottare efficacemente contro le disuguaglianze se non si lotta parallelamente contro il cambiamento climatico».