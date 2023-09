Schlein: pronti a una grande mobilitazione su sanità e redditi, attacchi scomposti a Gentiloni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Dopo l’estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di impegni e partecipazione, il Pd è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale, è il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro». È l’annuncio della segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa nazionale dell’Unità, a Ravenna. Fra i temi, la sanità pubblica, il sostegno al reddito, il diritto alla casa. «Ogni tanto ci accusano di aver spostato il partito a sinistra - scandisce Schlein -, non so se ho questa colpa e non so se sia una colpa. Se proprio volete darmi una responsabilità datemi quella di collocare ogni giorno il partito più in basso, fra chi non crede più nella politica, fra chi fatica ogni giorno. Solo così torneremo a vincere».

«Pd è plurale, unisce culture diverse»

Schlein lancia poi un messaggio alla minoranza interna: «L’ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, con i circoli che sono antenne. Un partito che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si trova per stabilire rapporti di forza. Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso». «Ognuno - ha aggiunto - sentirà un attacco al Pd come un attacco a ognuno di noi, così come ogni vittoria sarà sentita come una vittoria di tutti, non di qualcuno. Dobbiamo essere plurali, larghi, aperti, generosi, insieme».

«Attacchi scomposti a Gentiloni»

Un passaggio dell’intervento è statto dedicato a Paolo Gentiloni a cui «va tutta la nostra gratitudine per il servizio che sta svolgendo»: quelli del governo, ha detto Schlein, sono «attacchi scomposti». Ora al governo «sta rischiando di far perdere le risorse» del Pnrr.



«Senza Pd impossibile un’alternativa a destre»

Quanto alle alleanze Schlein sottolinea: «Senza questo partito non è possibile costruire l’alternativa alle destre che stanno governando il Paese. Il Pd non è interessato a perdere un giorno in polemiche inutili con le altre forze, a noi serve di ricostruire un progetto per l’Italia» ha affermato la segretaria del Pd. Poi un appello alla mobilitazione interna: «L’impegno è di convincere tutti e tutti non solo a restare in questa comunità ma anche a iscriversi. Svolgo il mio compito con umiltà ma vi chiedo di evitare di essere un partito che per parlare di tutto a tutti rischia di parlare poco a pochi». «Vogliamoci più bene anche fra di noi, ascoltiamoci di più, rispettiamoci di più» ha aggiunto la segretaria del Pd.

La citazione di Moro

Schlein ha concluso il suo intervento con un ringraziamento al capo dello Stato Sergio Mattarella e una citazione di Aldo Moro («Tempi nuovi si annunciano ed avanzano in fretta come non mai. Il vorticoso succedersi delle rivendicazioni, la sensazione che storture, ingiustizie, zone d'ombra, condizioni d'insufficiente dignità e d'insufficiente potere non siano oltre tollerabili»). «Ricordiamoci da dove veniamo e quali sono le nostre storie» ha commentato.