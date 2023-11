Schlein alla prova della piazza, la manifestazione dem contro il governo e per l’alternativa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elly Schlein riporta il Pd in piazza sabato 11 novembre. La manifestazione di piazza del Popolo a Roma è contro il governo della destra e per l’alternativa. E un pezzo di quella possibile alternativa ci sarà con la partecipazione di Giuseppe Conte e una delegazione M5S insieme a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Sinistra Italiana.

In arrivo 175 pullman e sette treni

La sfida vera per Schlein, oltre a quella di portare in piazza parte dell’opposizione, sarà quella di portarci le persone e riempire piazza del Popolo a Roma. Si parla di 175 pullman e 7 treni speciali in arrivo. Mobilitati 150 volontari che avranno il compito, tra l’altro, di dare un’occhiata anche a vessilli e bandiere: la guerra in Medio Oriente ha posto anche la pace come tema centrale della manifestazione e la richiesta dem è quella che ci siano solo bandiere arcobaleno accanto a quelle del Pd. Niente Palestina o Israele. Saranno allestiti anche dei gazebo per firmare sul salario minimo e per tesserarsi.

Sul palco solo Bonaccini e Schlein

La scaletta prevede sul palco solo Stefano Bonaccini, presidente del partito, e Schlein che chiuderà la manifestazione. Per il resto nessun politico ma solo personalità e storie della società civile dal medico alla sindacalista de La Perla in crisi, allo scrittore Maurizio De Giovanni e alla neosindaca di Foggia candidata dal campo ’larghissimo’ a Mamadou Kouassi, il mediatore senegalese che ha ispirato il film ’Io capitano’ di Matteo Garrone.

Immigrazione tema di attualità

L’immigrazione diventa tema di stretta attualità con l’accordo Italia-Albania. Oggi, senza citare direttamente il protocollo siglato tra Giorgia Meloni e Edi Rama, Schlein davanti alla platea del congresso Pse a Malaga ha attaccato i modelli extraterritoriali per la gestione dei flussi migratori, come quello con la Libia e come sta cercando di fare Meloni con la Tunisia e con l’Albania. Basta con «l’esternalizzazione dei frontiere europee», ha detto Schlein. Un tema caldo a Malaga. Sia perchè Rama è membro osservatore del Pse, sia per il cortocircuito nel Pd del 9 novembre con la richiesta di espulsione dal Pse del premier albanese poi precisata, sia perchè la Germania del socialdemocratico Olaf Scholz non è così contraria all’esternalizzazione.