Schmidt lascia, arriva Verde: ecco chi è il nuovo direttore degli Uffizi

Eike Schmidt arriva a Capodimonte e agli Uffizi si insedia Simone Verde ma il cambio della guardia per i nuovi direttori dei musei della cosiddetta “prima fascia” nominati di recente dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non è senza polemiche. «La visione a cui ci ispireremo è quella di un consolidamento degli importanti risultati conseguiti da Schmidt e un investimento poderoso sui servizi, sulla qualità museografica e museologica, sostenuta da una puntuale attività di ricerca scientifica», promette il neo direttore delle gallerie fiorentine che, dopo un sopralluogo agli Uffizi, a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli, si è subito messo a lavoro sui principali dossier.

Il curriculum di Verde

Simone Verde, classe 1975, già direttore del Complesso Monumentale della Pilotta (Parma) della quale ha portato a termine il totale restauro e riallestimento, ha un curriculum internazionale. Ha rivestito il ruolo di componente del comitato scientifico dell’Ermitage in Italia e ha assicurato numerose expertise all’estero, tra le quali alcune per i musei della capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh. È uno degli autori del documento del Louvre per la riforma dell’Unesco commissionato nel 2013 dalla Presidenza della Repubblica francese. È laureato in filosofia teoretica a Roma, ha conseguito un master in filosofia antica a Parigi, si e’ diplomato in storia dell’arte all’École du Louvre ed ha ottenuto un dottorato in antropologia dei beni culturali all’Ehess di Parigi.

L’attacco di Nardella a Schmidt

Verde, che ha ringraziato il ministro per la nomina, è stato accolto con calore anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella: «Viene a Firenze con tutte le carte in regola e sono sicuro che farà bene. Ho già lanciato l’idea di fare delle cose insieme, molto belle, e speriamo che almeno una di quelle due gru che sono lì da molti anni, dal 2006, venga tolta il prima possibile», ha rintuzzato il sindaco che ha rimproverato a Schmidt di non aver «chiesto scusa» ai fiorentini per «aver promesso di inaugurare il Corridoio vasariano durante il suo mandato e non l’ha fatto» e di «togliere almeno una delle gru e non l’ha fatto».

Pronta la difesa di FdI, che stigmatizza le parole del sindaco definendole un «patetico e sterile attacco contro chi ha amministrato gli Uffizi brillantemente». E che ora va a dirigere Capodimonte, con il plauso, tra gli altri, del direttore dell’Egizio di Torino, Christian Greco: «Ha fatto grandi cose e grandi trasformazioni a Firenze» e «sono sicuro» che farà altrettanto bene in uno «dei musei più importanti che abbiamo in Europa».

Schmidt insediato a Capodimonte

Anche lo storico dell’arte tedesco è arrivato alla sua nuova destinazione: «Non vedo l’ora di iniziare, ho già molte idee, oltre a continuare i progetti messi in campo da Sylvain Bellenger», ha detto. Nei giorni scorsi Schmidt ha già incontrato a Napoli il ministro e il direttore uscente, con i quali si è confrontato sui vari progetti in corso per potenziare il sito culturale. Lo storico dell’arte tedesco, naturalizzato italiano da novembre, è indicato anche come possibile candidato sindaco a Firenze, anche se lui stesso ha invitato a non “leggere” in questa chiave la nuova cittadinanza italiana.