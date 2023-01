Schnabel (Bce): i tassi continueranno a salire in maniera significativa

Secondo Schnabel, l’alta inflazione di ora «è una tassa sugli investimenti». L’alta inflazione inoltre «aumenta l’incertezza, distorce i segnali sui prezzi rilevanti per le decisioni sugli investimenti, e potrebbe rallentare la crescita della produzione come è accaduto negli Usa negli anni ’70.

Per Schnabel, l’inflazione non calerà da sola. «Quello che è iniziato come uno shock dei prezzi relativi si è gradualmente trasformato in un aumento su larga scala del livello generalizzato dei prezzi». I dati preliminari sull’inflazione di dicembre indicano un aumento persistente di pressioni sui prezzi sottostanti, anche se l’inflazione dei prezzi dell’energia ha iniziato a ridursi rispetto a livelli troppo elevati.

Se la Bce non dovesse intervenire ora come necessario, secondo Schnabel correrebbe il rischio di dover alzare i tassi ancor più fortemente in futuro, per riancorare le aspettative dell’inflazione sul 2%.