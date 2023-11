Schneider Electric vola a Parigi. Nel tempio degli Spurs nuovi target sopra le stime

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Schneider Electric brilla alla Borsa di Parigi, dopo avere annunciato le sue prospettive a medio e lungo termine in occasione del Capital Markets Day. Il titolo della società specializzata nella gestione dell'energia e nell'automazione è arrivato a guadagnare quasi il 7% toccando i massimi da oltre un anno.



Nuovi target sopra il consensus del mercato



I nuovi obiettivi finanziari a medio termine di Schneider Electric sono superiori alle stime di consenso, indicano in una nota gli analisti di Bernstein. Schneider Electric prevede una crescita organica del fatturato compresa tra il 7% e il 10% annuo in media tra il 2023 e il 2027, superiore al tasso di crescita media del 6% realizzato negli ultimi cinque anni, sottolineano gli analisti. Schneider Electric prevede inoltre una crescita organica del margine di utile operativo rettificato (Ebita) di circa 50 punti base all'anno in media tra il 2023 e il 2027. Gli analisti di JP Morgan ricordano che il gruppo in precedenza mirava ad una crescita organica dei ricavi del 5-8% e ad un aumento organico del margine Ebita rettificato compreso tra 30 e 70 punti base. "A nostro avviso, il gruppo ha un portafoglio idealmente posizionato per beneficiare di mercati strutturalmente attraenti e di opportunita' attraverso le proprie iniziative", aggiungono gli esperti della banca Usa. 'Sebbene si tratti di obiettivi quadriennali, sono più positivi di quanto ci aspettassimo nel contesto delle prospettive per il prossimo anno', hanno commentato gli analisti di Royal Bank of Canada.

L'investor day nello stadio "green" del Tottenham

Nel lungo termine, Schneider Electric ha confermato di puntare a una crescita organica dei ricavi superiore al 5% in media sull'intero ciclo economico. L'Investor Day si tiene al Tottenham Hotspur Stadium a Londra, che come ha sottolineato il ceo Peter Herweck è "l'emblema di sito sportivo sostenibile che utilizza le tecnologie di Schnedeir Electric" ed è 'il posto migliore per annunciare la strategia di crescita 'Next Frontier, con un portafoglio unico e differenziato di elettrificazione e digitalizzazione all'insegna della sostenibilita''.