Scholz chiude l’intesa con Pechino: alla cinese Cosco il 24,9% del porto di Amburgo

Le critiche, intanto, non si placano. «Chiaramente non è stato imparato niente dalla dipendenza dalla Russia», ha detto Norbert Roettgen, figura di spicco della politica estera dell’opposizione Cdu.

Proteste dello stesso tenore sono arrivate dai Verdi e dai liberali Fdp, entrambi partiti al governo con la Spd di Scholz. Molti hanno forse in mente il documento interno prodotto qualche settimana fa dagli analisti del ministero tedesco dell’Economia e citato ieri dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Nell’analisi sull’ingresso di Cosco ad Amburgo non è solo scritto che si rischierebbe un «significativo approfondimento» dell’influenza cinese sulle operazioni portuali e sul trasporto mercantile in Germania e nell’Ue, ma soprattutto che casi del passato dimostrerebbero che Cosco entra spesso in nuovi porti come azionista di minoranza, per poi ottenere però maggiore controllo, fino a poter «ritardare o addirittura bloccare completamente» decisioni importanti.

Uno dei più grandi promotori dell’ingresso cinese nel porto tedesco resta il sindaco di Amburgo, il socialdemocratico Peter Tschentscher, uomo vicino a Scholz.

Secondo il sindaco, far saltare il progetto sarebbe uno «svantaggio per Amburgo rispetto a Rotterdam e Anversa», dove Cosco possiede già quote di terminal.