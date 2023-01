Scholz: serve fondo comune Ue contro i sussidi green Usa

L’Spd vuole che l’Ue estenda il suo programma di sovvenzioni per importanti progetti tecnologici europei. I progetti esistenti nelle aree della produzione di batterie e dell’idrogeno verde dovrebbero quindi essere approfonditi e ricevere maggiori finanziamenti, mentre quelli nuovi in altre aree dovrebbero essere avviati molto più velocemente e con meno burocrazia, si legge nel documento.

L’argomento in agenda Ue a febbraio

I leader dell’Ue si incontreranno a Bruxelles il mese prossimo per discutere la sua risposta alla legge statunitense, con alcuni Stati che propongono un cosiddetto Buy European Act per il sostegno delle società nazionali. L’Ue ha affermato che potrebbe presentare una denuncia contro gli Stati Uniti presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), una prospettiva che potrebbe minare l’unità transatlantica nel bel mezzo della guerra della Russia in Ucraina.

Tuttavia, Scholz e l’Spd vogliono che l’Ue approfondisca le sue relazioni commerciali con gli Stati Uniti come partner commerciale e utilizzi i colloqui previsti all’EU-US trade and technology council per abbassare o addirittura abolire le tariffe. «Un primo passo potrebbe essere la ripresa dei negoziati per un accordo tariffario industriale europeo-americano”, afferma il documento. Inoltre, l’Ue dovrebbe sondare se gli Stati Uniti sono disposti ad avviare nuovi negoziati per un accordo più ampio per un’area comune di libero scambio.