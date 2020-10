Schramböck: «Con il Recovery Fund acceleriamo su digitale e 5G»

Anche ambiente e progetti green sono nvestimenti prioritari. Che opportunità offre la svolta “verde” della Commissione europea?

È uno sviluppo importante per affrontare le sfide del pianeta. Al tempo stesso, quando sentiamo la Commissione fissare il target di riduzione minima del 55% delle emissioni di CO2, dobbiamo tenere a mente che ci serve anche preservare la competitività dell’Europa; quindi occorre un piano chiaro e concreto per aiutare la trasformazione dell’industria. Il Recovery Plan può fornire un sostegno, ma c’è anche un altro importante strumento, denominato IPCEI, la cooperazione transfrontaliera su progetti di interesse comune europeo. E qui abbiamo quattro aree in cui investire congiuntamente a livello europeo: i semiconduttori, che bisogna avere la capacità di produrre in Europa (come siamo riusciti a fare nel primo governo Kurz, con gli 1,6 miliardi investiti dalla tedesca Infineon in Carinzia, primo investimento in questo ambito in Europa in più di 15 anni); le batterie, da non lasciare solo a Cina, Giappone e Corea; l’idrogeno; le scienze della vita e la farmaceutica: qui in Austria abbiamo l’ultimo impianto produttivo di penicillina del mondo occidentale, a Kundl (Nord Tirolo). Se non avessimo convinto Novartis a restare, con un investimento del governo e del Tirolo pari a 50 milioni, sarebbe andata in Cina, insieme al know-how per produrre l’amoxicillina.

Tornando alla digitalizzazione, l’Austria è tredicesima in base all’indice DESI misurato dalla Commissione Ue, ma eccelle nell’e-government, stando a un altro indice della stessa Commissione. Quali sono i vostri punti di forza e i gap da colmare?

Considerando tutti I criteri dell’indice DESI abbiamo una posizione intermedia e questo, ovviamente, non è abbastanza. Nell’e-government siamo saliti terzi, alle spalle solo di Malta e Estonia, grazie a una strategia che consente ai cittadini di effettuare qualunque operazione – dal cambio di residenza alla registrazione del nome di un figlio, fino al voto - in maniera digitale, puntando prima di tutto sull’accesso da dispositivi mobili e ideando l’intero procedimento in maniera digitale (senza cioè adattare una procedura pre-esistente). Il nostro gap maggiore è nelle competenze digitali, dove solo il 60% degli ultrasessantenni utilizza internet (è il 90% in Danimarca). Qui abbiamo lanciato la piattaforma “fit4internet” per supportare i diversi utenti, ma il vero impulso è arrivato dal coronavirus. Terzo ambito è l’economia digitale, con l’e-commerce, su cui stiamo lavorando.

Nella digitalizzazione ha un ruolo chiave la tecnologia 5G, su cui voi siete stati tra i primi a muoversi. Com’è la situazione attuale e qual è il suo punto di vista su Huawei, al centro del dibattito europeo e americano?