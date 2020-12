Sci alpino, Coppa del mondo e Mondiali con partner il brand dolciario Melegatti Melegatti supporter delle nazionali che parteciperanno sia a Bormio il 28 e 29 dicembre alla Coppa del Mondo di sci alpino, sia a Cortina D’Ampezzo a febbraio 2021 per i Mondiali. di Marcello Frisone

Doppio impegno sportivo sciistico per il brand dolciario Melegatti. Supporter delle nazionali maschili e femminile italiane che parteciperanno sia a Bormio il 28 e 29 dicembre alla Coppa del Mondo di sci alpino, sia a Cortina D’Ampezzo a febbraio 2021 per i Mondiali. È dunque un connubio basato su una forte passione sportiva e sulla solida condivisione di valori salutistici quelli tra Il brand dolciario Melegatti e la Fisi (Federazione italiana sport invernali).

La sponsorizzazione a Bormio

Da una parte un brand, Melegatti appunto, che da 126 anni accompagna la vita degli italiani e rappresenta una delle icone del Made in Italy. Dall'altra parte la Federazione italiana sport invernali che da 100 anni promuove e organizza l'affascinante pratica sportiva. Melegatti sarà quindi supporter delle squadre nazionali che partecipano alla Coppa del Mondo di sci alpino 2020 che si disputerà il 28 e 29 dicembre 2020 a Bormio. La pista Stelvio sarà il naturale palcoscenico della discesa e del superG maschili in programma.



E quella di Cortina

Il brand dolciario sarà anche supporter di Casa Fisi ai prossimi Mondiali di Sci Alpino in programma a febbraio 2021 a Cortina d'Ampezzo. Sarà l'evento clou della stagione, il momento in cui si assegneranno le medaglie iridate per tutte le disciplini maschili e femminili: indubbiamente la più grande manifestazione sportiva internazionale del 2021 ospitata nel nostro Paese. Tutto ciò in attesa dell’altro grande evento sulla neve: le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Nel frattempo, per questi 2 importanti appuntamenti internazionali di fine anno e inizio 2021, Melegatti accompagnerà il professionismo sportivo valorizzando uno stile di una vita sano e corretto, all'insegna di una alimentazione di qualità.