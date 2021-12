Sci, benessere, cene stellate: c'è molto più della neve in montagna

E poi fat bike, fuoripista e freeride anche di notte, scialpinismo. Le attività e gli sport abbondano, la scelta è vastissima e risponde alle richieste di tutti. Ma dopo giornate così adrenaliniche e avventurose, l'ideale è un po' di relax e divertimento. Ci sono rifugi sulle piste dove pernottare e concedersi qualche ora di rigenerazione. A 2.225 metri di altitudine, sul percorso del Sellaronda nella skiarea del Col Rodella in Val di Fassa, il rifugio Salei dispone di un'ampia area wellness affacciata sulle piste e sulle Dolomiti trentine. Saune e piscine con vista neve, per ammirare il sole che tramonta dietro alle cime. In alta val di Sole invece, sopra Passo Tonale ai piedi del ghiacciaio della Presena, il rifugio Capanna Presena dispone di alcune camere e una sauna con vasca idromassaggio con vista sul ghiacciaio.

Ma le alternative non mancano anche in luoghi più alla portata di tutti. QC Terme Dolomiti offre un’esperienza alpina unica: piscine e spazi esterni per una salutare “forest bathing”, vasche idromassaggio, biosaune, cascate. Nel cuore della Val Rendena, tra le Dolomiti di Brenta e il Gruppo dell'Adamello, Caderzone Terme è un centro termale importante. Per la stagione invernale il Borgo Salute prevede l'apertura continuativa del Centro Estetico e Massaggi e la possibilità di sfruttare il Centro Benessere in modalità “Private”, quindi in maniera esclusiva per piccoli gruppi, in modo da garantire la massima sicurezza per i propri ospiti.

In alternativa, gli amanti del vino possono segnarsi in agenda l'appuntamento con Cantine Aperte a Natale, con focus Trentino. Degustazioni, visite, eventi a numero chiuso, consulenze personalizzate per scegliere il vino perfetto per le feste. Sono organizzati da Movimento Turismo del Vino con l'obiettivo di trasformare i luoghi del vino in mercatini natalizi e aprire le porte delle aziende anche nei fine settimana per provare le eccellenze locali.

Le Cantine Ferrari.

Da segnalare Cantine Ferrari: sabato 11 e domenica 12 dicembre e poi sabato 18 e domenica 19 dicembre. L'azienda è fresca di premiazione: si è aggiudicata con 12 medaglie d'oro e 8 d'argento lo “Sparkling Wine Producer of the Year” al The Champagne&Sparkling Wine World Championships, il concorso ideato e presieduto da Tom Stevenson, tra i massimi esperti mondiali di bollicine. Per la quarta volta Ferrari Trento è nell'olimpo delle bollicine mondiali.

Infine, per cena, un'esperienza stellata. Due sono i ristoranti stella Michelin della Val di Fassa: Malga Panna, dove lo chef Paolo Donei ha conquistato la stella nel 1993, a soli 19 anni. La sua è una cucina che parla del luogo, modellata sul legame profondo con il territorio. E poi Chimpl, ospitato dall'hotel Gran Mugon. Qui lo chef Stefano Ghetta reinterpreta la montagna con un tocco di estro e creatività.