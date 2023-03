Sci, Goggia vince quarta coppa del mondo di discesa: «Stagione dominata»

I punti chiave Shiffrin alla ricerca della vittoria dei record

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’azzurra Sofia Goggia ha vinto la sua quarta coppa del mondo di discesa dopo quelle del 2018, 2021 e 2022. La certezza matematica del successo le è arrivata prima ancora di scendere in pista nella discesa di Kvitfijell (Norvegia) e dopo che la sua unica potenziale rivale, la slovena Ilka Stuhec, si era piazzata momentaneamente terza, ottenendo così comunque troppi pochi punti per poter superare l’atleta itlaiane.

«Già nel primo pezzo di tracciato ho sbagliato ma l’obiettivo è raggiunto. Sono 4 coppe, di cui tre consecutive. Nonostante la mia discontinuità sono costante nel rendimento» ha detto Goggia a Raisport, dopo la conquista della coppa di specialità, la quarta della sua carriera.

Loading...

«In questa disciplina ho disputato 8 gare con cinque vittorie, due secondi posti e una caduta - ha aggiunto - È stata una stagione dominata, nonostante abbia toppato i mondiali, ho vinto con un vantaggio cospicuo, e bene così».

Shiffrin alla ricerca della vittoria dei record

Sfuma invece la ricerca della 86esima vittoria in carriera per la discesista Mikaela Shiffrin che si trovava in quinta posizione a metà della discesa libera di Coppa del Mondo del 4 marzo. La Shiffrin si è piazzata a 0,79 secondi dalla leader, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, dopo la partenza dei primi 22 sciatori. L’americana cercherà di rifarsi nel super-G del 5 marzo, rincorrendo un successo che le farebbe eguagliare il totale di vittorie della stella svedese degli anni ’70-80’ Ingemar Stenmark. Già a gennaio la Shiffrin ha scalzato nella classifica femminile di tutti i tempi l’ex compagna di squadra americana Lindsey Vonn, forte di 82 vittorie quando si è ritirata nel 2019.