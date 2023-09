Sci, rincaro del 6,5% per lo skipass stagionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’inflazione continua a pesare anche sul costo dello sci. L’Associazione valdostana impianti a fune (Avif) ha definito le tariffe dello skipass stagionale valido dal 14 ottobre 2023 al 5 maggio 2024: il costo dell’abbonamento per gli impianti della Valle d’Aosta è salito a 1.370 euro (84 euro in più rispetto alla stagione 2022-2023) mentre quello esteso anche al comprensorio Zermatt (Svizzera) a 1.617 euro (99 in più). In entrambi i casi l’aumento è stato del 6,5%. Un rialzo che si somma a quello dell’8,9% registrato nella passata stagione invernale. Sono previste tariffe ridotte per over 65, under 18, under 14 e bambini con meno di otto anni. Restando in tema neve e ghiaccio, ha preso il via dalla Valle d’Aosta la IV “Carovana dei Ghiacciai”, campagna di Legambiente in collaborazione con Cipra (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi). Il monitoraggio ha la partnership scientifica del Comitato glaciologico italiano (Cgi). Dopo le tappe al Ghiacciaio del Rutor (Valle d’Aosta), del Belvedere (Piemonte), di Dosdè (Lombardia) e di Lares e Mandrone (Trentino-Alto Adige) restano quelle al Ghiacciaio Ochsentaler (Austria) e del Morteratsch (Svizzera).