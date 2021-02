Sci, si riparte. Dalla Lombardia al Piemonte ecco dove aprono gli impianti In Lombardia e Piemonte l’apertura è per il 15 febbraio, in Trentino dal 17, in Val D’Aosta dal 18 e il 19 dovrebbe toccare al Friuli Venezia Giulia. Incerta la situazione in Alto Adige. Resta il divieto di spostamento tra le Regioni. di Lucilla Incorvati

Cortina, il personale del Centro Addestramento Alpino di Moena sulle piste da sci

In Lombardia e Piemonte l'apertura è per il 15 febbraio, in Trentino dal 17, in Val D'Aosta dal 18 e il 19 dovrebbe toccare al Friuli Venezia Giulia. Incerta la situazione in Alto Adige. Resta il divieto di spostamento tra le Regioni.

La montagna si avvia ad una graduale ripartenza, anche se è stata confermata la proroga agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio e dunque potranno recarsi nelle località solo coloro che hanno una seconda casa. In Lombardia dal 15 febbraio potranno riaprire gli impianti sciistici. L'ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana prevede che in ogni stazione sciistica, il numero massimo delle presenze giornaliere non potrà superare il 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti di risalita, mentre per le stazioni sciistiche che non hanno più di due impianti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornalieri con appositi sistemi di prenotazione.

Dalla Valtellina al Tonale

Se in Valtellina (da Bormio a Santa Caterina Valfurva da Madesimo a Livigno passando per la ValMalenco) il 15 scatterà l’ora X con le indicazioni previste nell’ordinanza, diverso è il caso del comprensorio sciistico Ponte di Legno - Tonale, che si estende tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento. Qui è presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso. Per assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni stazione sciistica dovranno comunicare sia alla regione Lombardia sia alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico. È possibile acquistare gli skipass online sui siti delle ski area di riferimento.

Dal Friuli alla Val D’Aosta ecco come si riapre

A Piancavallo in Friuli Venezia Giulia tutto è pronto ma per l’apertura si pensa al 19 febbraio in ogni caso l’avvio sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Anche in Piemonte, invece, si è deciso di riaprire gli impianti sempre il 15 febbraio fermo restando il permanere della Regione in zona gialla e sempre con una capienza massima del 30%. Mentre dal 17 febbraio saranno aperti gli impianti della SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta, la più grande area del Trentino con ski pass solo online dal 12 febbraio. Qui è per evitare assembramenti, le tradizionali “code” alle biglietterie e agli impianti dovranno essere solo virtuali, gli sciatori dovranno utilizzare l'app QODA, per “mettersi in coda” e attendere il proprio turno senza dover essere necessariamente sul posto. L'app risponde al principio secondo il quale “chi prima si prenota, prima sale” e, grazie ad una notifica, informerà lo sciatore affinché possa presentarsi o in biglietteria per il semplice ritiro dello skipass (già acquistato on line) oppure all'ingresso dell'impianto solo pochi minuti prima dell'imbarco.

In tutta la Provincia gli impianti riapriranno il 17 con un disciplinare molto ferreo in ottemperanza al protocollo nazionale e con modalità simili per la prenotazione e acquisto di skipass. In Valle D’Aosta invece l’apertura (per ora sulla carta) è attesa per il 18 febbraio con un numero chiuso complessivo di 30mila persone al giorno, inferiore al tetto massimo di 42mila previsto dai protocolli di sicurezza. In ogni caso non saranno aperti tutti i comprensori ma solo alcuni perché potrebbero non ci sarebbero le condizioni né di sostenibilità economica, né operative per rispettare quella sicurezza, oggi più che mai necessaria. Intanto per chi vuole solo ammirare i bellissimi panorami del Monte Bianco oggi a Courmayeur ha riaperto Skyway. Pronto ad accogliere i viaggiatori in sicurezza. Non tutti i servizi saranno disponibili. Alcuni ambienti rimarranno chiusi al pubblico, sarà infatti aperta l'esperienza di viaggio in cabina, il Bistrot Panoramic a Punta Helbronner, il museo Hangar 2173, la mostra dedicata a Paul Helbronner ed la Terrazza solarium al Pavillon.

Piemonte e Alto Adige standby

In Piemonte a Bardonecchia da lunedì 15 febbraio, nel rispetto del recente via libera governativo, riaprono gli impianti di risalita e le piste del Colomion e del Melezet.

La Vialattea, dove gli impianti aperti potranno essere in linea di massima 3 o 4 a Sestriere, un paio a Salice d'Ulzio e a San Sicario, ha già annunciato che si scierà solo a partire dal 20 febbraio.

Più appesi all’evolversi della situazione sono i comprensori storici dell'Alto Adige, come Dobbiaco, San Candido, Bressanone, l'Alta Badia, la Val Gardena, Kronoplaz, Val D’Ega, Oberegghen e molti altri (387 impianti di risalita per 1252 chilometri di piste) subiranno il lockdown totale di tre settimane, fino a fine febbraio, deciso da Bolzano, visti i dati in costante peggioramento, con la mappa dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che ha confermato il territorio in rosso scuro, poiché la soglia dei 500 casi ogni centomila abitanti viene quotidianamente superata.

Al via il mondo freestyle del Mottolino Fun Mountain

C’è attesa in Lombardia per la riapertura a Livigno del Mottolino Fun Mountain. Meta indiscussa di tutti i freestyler italiani, finora l’accesso era consentito solo gli atleti impegnati con il calendario agonistici ma dal 15 febbraio torna ad essere un presidio per tutta la community del freestyle. Anche qui varrà il protocollo delle regioni gialle (tetto massimo di sciatori pari al 30% della portata oraria totale che vorrà dire massimo 4000 sciatori al giorno). La vendita degli skipass sarà gestita il più possibile in modalità online, tramite il sito della località e App, per evitare file agli sportelli. L'apertura del comprensorio è legata a doppio filo alla permanenza in zona gialla della regione Lombardia: per questo motivo non si potranno acquistare tessere stagionali.